Сегодня ночью Украина перейдет на зимнее время

Стрелку часов переведут на один час назад.

Сегодня ночью Украина перейдет на зимнее время
Фото: glavcom.ua

В ночь на воскресенье, 31 октября, Украина перейдет на зимнее время, то есть стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

Перевод часов регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 г. № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Согласно постановлению, на территории Украины ежегодно часовая стрелка переводится на час вперед в последнее воскресенье марта в 3:00 и в последнее воскресенье октября в 4:00 – на час назад.

Летний и зимний порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся с 1981 года. В настоящее время более 110 стран мира переходят на летнее и зимнее время.

Напомним, бывший спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада может вернуться к рассмотрению законопроекта об отмене перехода на летнее время.

В марте 2021 г. в Верховной Раде не хватило голосов за проект закона, предусматривающий отмену перехода. Документ предлагал установить киевское время вне зависимости от сезона – время часовой зоны, в которой расположена столица Украины – город Киев, соответствующей второму часовому поясу в национальной шкале координированного времени Украины UTC (UA) +2 (зимнее время).

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