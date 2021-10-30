Взрыв на АЗС в Харьковской области: пожар локализован

В настоящее время продолжается горение остатков газового конденсата.

Пожар на автозаправочной станции "WOG" вблизи поселка Рай-Оленевка в Харьковской области локализован.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на утро субботы, 30 октября, на территории АЗС через запорную арматуру подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата.

Фото: dsns.gov.ua

На месте происшествия работают 5 спасателей.

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, 28 октября произошел пожар на автозаправочной станции вблизи поселка Рай-Оленевка в Харьковской области.

Там произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 кубометров), в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля. Жертв и пострадавших нет.

В ночь на среду, 27 октября, на заводе "Втортех" в Броварах на Киевщине произошел мощный взрыв, после которого начался пожар.

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