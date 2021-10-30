За сутки в Украине снова более 26 тысяч новых случаев ковида

Больше всего больных в Днепропетровской, Одесской и Львовской областях.

За сутки в Украине снова более 26 тысяч новых случаев ковида
Фото: zaxid.net

За пятницу, 29 октября, в Украине были зафиксированы 26 198 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них - 1 643 ребенка, медработников – 379.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и в г. Киев (1455).

Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 305 человек, зафиксирован 541 летальный случай, выздоровели 9 449 человек.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины

Регион

Подтверждены

Зарегистрированы умершие

Выздоровели

Активные больные

всего

за сутки

всего

за сутки

всего

за сутки

Всего

на 100 тыс. нас.

Украина

2904872

26198

67393

541

2430944

9449

406535

1067,4

г. Киев

258859

1455

6130

54

229059

783

23670

798,3

Винницкая

84695

623

2054

20

75067

165

7574

492,0

Волынская

77475

652

1510

25

66448

509

9517

923,8

Днепропетровская

186822

2280

5810

55

150753

510

30259

956,3

Донецкая

127203

1172

3347

29

104003

1163

19853

1057,1

Житомирская

115228

1002

2413

19

95894

437

16921

1405,8

Закарпатская

68945

277

1752

6

62391

103

4802

383,3

Запорожская

141553

1352

3323

21

110423

60

27807

1655,3

Ивано-Франковская

103473

760

2428

9

90691

91

10354

758,3

Киевская

150408

952

3286

31

133779

338

13343

748,8

Кировоградская

24689

199

974

7

21091

72

2624

282,7

Луганская

48148

592

1552

28

34286

316

12310

1830,9

Львовская

180978

1880

4510

21

146665

315

29803

1188,9

Николаевская

84796

754

2338

20

75663

201

6795

609,1

Одесская

191319

1973

4046

35

148577

300

38696

1630,2

Полтавская

98933

1078

2303

27

84633

452

11997

868,5

Ровенская

101190

998

1575

11

88622

386

10993

954,9

Сумская

105750

1612

1874

20

87475

474

16401

1542,9

Тернопольская

90041

609

1603

15

78781

297

9657

932,2

Харьковская

204481

1455

4684

23

167806

830

31991

1207,4

Херсонская

64594

1124

1813

2

43037

239

19744

1928,4

Хмельницкая

115222

1150

2364

12

98142

670

14716

1176,5

Черкасская

100958

661

1616

16

86948

293

12394

1044,3

Черновицкая

105918

684

2413

20

87979

217

15526

1725,6

Черниговская

73194

904

1675

15

62731

228

8788

891,1

За все время пандемии в Украине заболели 2 904 872 человека, выздоровели – 2 430 944, зарегистрированы 67 393 летальных исхода и было проведено 14 378 720 ПЦР-тестирований.

Напомним, в четверг, 28 октября, в Украине подтвердили 26 870 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Национальной академии наук предполагают, что в начале ноября в Украине начнут регистрировать более 30 тысяч новых случаев ковида в сутки.

В середине октября СНБО спрогнозировал, что пик осенней волны COVID-19 придется на период до 5 ноября.

В настоящее время в "красной" зоне находятся 8 областей: Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Ровенская и Николаевская.

С субботы, 30 октября, в красную зону переходят еще 7 областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская.

С понедельника, 1 ноября, "красным" становится Киев.

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