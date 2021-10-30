За сутки в Украине снова более 26 тысяч новых случаев ковида
Больше всего больных в Днепропетровской, Одесской и Львовской областях.
За пятницу, 29 октября, в Украине были зафиксированы 26 198 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них - 1 643 ребенка, медработников – 379.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и в г. Киев (1455).
Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 305 человек, зафиксирован 541 летальный случай, выздоровели 9 449 человек.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины
|
Регион
|
Подтверждены
|
Зарегистрированы умершие
|
Выздоровели
|
Активные больные
|
всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
Всего
|
на 100 тыс. нас.
|
Украина
|
2904872
|
26198
|
67393
|
541
|
2430944
|
9449
|
406535
|
1067,4
|
г. Киев
|
258859
|
1455
|
6130
|
54
|
229059
|
783
|
23670
|
798,3
|
Винницкая
|
84695
|
623
|
2054
|
20
|
75067
|
165
|
7574
|
492,0
|
Волынская
|
77475
|
652
|
1510
|
25
|
66448
|
509
|
9517
|
923,8
|
Днепропетровская
|
186822
|
2280
|
5810
|
55
|
150753
|
510
|
30259
|
956,3
|
Донецкая
|
127203
|
1172
|
3347
|
29
|
104003
|
1163
|
19853
|
1057,1
|
Житомирская
|
115228
|
1002
|
2413
|
19
|
95894
|
437
|
16921
|
1405,8
|
Закарпатская
|
68945
|
277
|
1752
|
6
|
62391
|
103
|
4802
|
383,3
|
Запорожская
|
141553
|
1352
|
3323
|
21
|
110423
|
60
|
27807
|
1655,3
|
Ивано-Франковская
|
103473
|
760
|
2428
|
9
|
90691
|
91
|
10354
|
758,3
|
Киевская
|
150408
|
952
|
3286
|
31
|
133779
|
338
|
13343
|
748,8
|
Кировоградская
|
24689
|
199
|
974
|
7
|
21091
|
72
|
2624
|
282,7
|
Луганская
|
48148
|
592
|
1552
|
28
|
34286
|
316
|
12310
|
1830,9
|
Львовская
|
180978
|
1880
|
4510
|
21
|
146665
|
315
|
29803
|
1188,9
|
Николаевская
|
84796
|
754
|
2338
|
20
|
75663
|
201
|
6795
|
609,1
|
Одесская
|
191319
|
1973
|
4046
|
35
|
148577
|
300
|
38696
|
1630,2
|
Полтавская
|
98933
|
1078
|
2303
|
27
|
84633
|
452
|
11997
|
868,5
|
Ровенская
|
101190
|
998
|
1575
|
11
|
88622
|
386
|
10993
|
954,9
|
Сумская
|
105750
|
1612
|
1874
|
20
|
87475
|
474
|
16401
|
1542,9
|
Тернопольская
|
90041
|
609
|
1603
|
15
|
78781
|
297
|
9657
|
932,2
|
Харьковская
|
204481
|
1455
|
4684
|
23
|
167806
|
830
|
31991
|
1207,4
|
Херсонская
|
64594
|
1124
|
1813
|
2
|
43037
|
239
|
19744
|
1928,4
|
Хмельницкая
|
115222
|
1150
|
2364
|
12
|
98142
|
670
|
14716
|
1176,5
|
Черкасская
|
100958
|
661
|
1616
|
16
|
86948
|
293
|
12394
|
1044,3
|
Черновицкая
|
105918
|
684
|
2413
|
20
|
87979
|
217
|
15526
|
1725,6
|
Черниговская
|
73194
|
904
|
1675
|
15
|
62731
|
228
|
8788
|
891,1
За все время пандемии в Украине заболели 2 904 872 человека, выздоровели – 2 430 944, зарегистрированы 67 393 летальных исхода и было проведено 14 378 720 ПЦР-тестирований.
Напомним, в четверг, 28 октября, в Украине подтвердили 26 870 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В Национальной академии наук предполагают, что в начале ноября в Украине начнут регистрировать более 30 тысяч новых случаев ковида в сутки.
В середине октября СНБО спрогнозировал, что пик осенней волны COVID-19 придется на период до 5 ноября.
В настоящее время в "красной" зоне находятся 8 областей: Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Ровенская и Николаевская.
С субботы, 30 октября, в красную зону переходят еще 7 областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская.
С понедельника, 1 ноября, "красным" становится Киев.