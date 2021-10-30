За сутки в Украине снова более 26 тысяч новых случаев ковида

Больше всего больных в Днепропетровской, Одесской и Львовской областях.

За пятницу, 29 октября, в Украине были зафиксированы 26 198 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них - 1 643 ребенка, медработников – 379.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и в г. Киев (1455).

Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 305 человек, зафиксирован 541 летальный случай, выздоровели 9 449 человек.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины

Регион Подтверждены Зарегистрированы умершие Выздоровели Активные больные всего за сутки всего за сутки всего за сутки Всего на 100 тыс. нас. Украина 2904872 26198 67393 541 2430944 9449 406535 1067,4 г. Киев 258859 1455 6130 54 229059 783 23670 798,3 Винницкая 84695 623 2054 20 75067 165 7574 492,0 Волынская 77475 652 1510 25 66448 509 9517 923,8 Днепропетровская 186822 2280 5810 55 150753 510 30259 956,3 Донецкая 127203 1172 3347 29 104003 1163 19853 1057,1 Житомирская 115228 1002 2413 19 95894 437 16921 1405,8 Закарпатская 68945 277 1752 6 62391 103 4802 383,3 Запорожская 141553 1352 3323 21 110423 60 27807 1655,3 Ивано-Франковская 103473 760 2428 9 90691 91 10354 758,3 Киевская 150408 952 3286 31 133779 338 13343 748,8 Кировоградская 24689 199 974 7 21091 72 2624 282,7 Луганская 48148 592 1552 28 34286 316 12310 1830,9 Львовская 180978 1880 4510 21 146665 315 29803 1188,9 Николаевская 84796 754 2338 20 75663 201 6795 609,1 Одесская 191319 1973 4046 35 148577 300 38696 1630,2 Полтавская 98933 1078 2303 27 84633 452 11997 868,5 Ровенская 101190 998 1575 11 88622 386 10993 954,9 Сумская 105750 1612 1874 20 87475 474 16401 1542,9 Тернопольская 90041 609 1603 15 78781 297 9657 932,2 Харьковская 204481 1455 4684 23 167806 830 31991 1207,4 Херсонская 64594 1124 1813 2 43037 239 19744 1928,4 Хмельницкая 115222 1150 2364 12 98142 670 14716 1176,5 Черкасская 100958 661 1616 16 86948 293 12394 1044,3 Черновицкая 105918 684 2413 20 87979 217 15526 1725,6 Черниговская 73194 904 1675 15 62731 228 8788 891,1

За все время пандемии в Украине заболели 2 904 872 человека, выздоровели – 2 430 944, зарегистрированы 67 393 летальных исхода и было проведено 14 378 720 ПЦР-тестирований.

Напомним, в четверг, 28 октября, в Украине подтвердили 26 870 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Национальной академии наук предполагают, что в начале ноября в Украине начнут регистрировать более 30 тысяч новых случаев ковида в сутки.

В середине октября СНБО спрогнозировал, что пик осенней волны COVID-19 придется на период до 5 ноября.

В настоящее время в "красной" зоне находятся 8 областей: Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Ровенская и Николаевская.

С субботы, 30 октября, в красную зону переходят еще 7 областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская.