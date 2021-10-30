Monatik сменил место жительства

Украинский певец и продюсер Monatik неожиданно для своих поклонников сменил место жительства. Много лет артист с семьей проживал в большом загородном доме под Киевом, но вдруг решился на переезд…

Monatik сменил место жительства и рассказал правду о причинах переезда

Monatik, как и многие другие звезды украинского шоу-бизнеса, жил в поселке Крюковщина Киевской области. Соседями хитмейкера были Надя Дорофеева и Владимир Дантес. Но Monatik принял решение сменить место жительства и переехал в квартиру в Киеве. Семья артиста уже переехала в новое жилище в столице.

В беседе с представителями СМИ Monatik признался, что решился на переезд в мегаполис ради сыновей. Старший сын артиста Данил готовится пойти в первый класс, Monatik с женой хотят, чтобы их дети учились в столичной школе, поэтому и было принято решение переехать из поселка в Киев.

Monatik сменил место жительства и рассказал правду о причинах переезда

"Я понимаю, что два часа они будут терять на дорогу, чтобы добраться до школы, которая в Киеве, а не за городом. Хочется, чтобы они чувствовали себя киевлянами", - признался Monatik.

В своей столичной квартире Monatik уже успел сделать ремонт, но и загородный дом продавать семейство не планирует.

Напомним, Monatik показал, как его жена отметила День рождения в Турции. Как празднует звездное семейство?


Шевченко Лилия, Тудей

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