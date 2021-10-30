DZIDZIO рассказал об отношениях с Цибульской

Эпатажный и талантливый певец DZIDZIO решился рассказать правду о своем романе с Олей Цибульской. Поклонники давно подозревали, что между артистами не только дружеские отношения, а настоящие чувства.

DZIDZIO и Оля Цибульская не только коллеги по сцене, но и кумовья. Исполнителей давно связывают тесные творческие отношения. В 2017 году их дуэтная композиция "Чекаю. Цьом" произвела настоящий фурор в украинском шоу-бизнесе. Свой успех DZIDZIO и Цибульская удачно повторили в 2020 году, записав совместную песню "Киця". В обеих композициях они сыграли влюбленную пару. Именно это и подогрело слухи о том, что у DZIDZIO и Олей Цибульской роман.

Сами артисты не торопились разубеждать окружающих, поклонникам они заявляли, что обязательно расскажут правду когда-нибудь, а пока пусть люди придумывают любые истории… С тех пор прошло некоторое время, и теперь DZIDZIO решился прокомментировать давние слухи о романтических отношениях с певицей и радиоведущей Олей Цибульской.

По словам DZIDZIO, он не планировал убеждать поклонников в том, что Оля Цибульская для него больше чем друг и коллега. Все произошло само собой.

"Может, Оля так в песне... Я вообще не интересуюсь, как это происходит. Оля для меня профессиональный человек, который очень много прошел. Она создавала сама себя – была радиоведущей, ведущей, она так много работает. То, что там, может быть, подкрутила историю в песнях, так это же ведь неправда", – отметил DZIDZIO в одном из своих интервью.

Напомним, ранее DZIDZIO рассказал о личной жизни после развода. Певец признался, что его сердце не свободно.