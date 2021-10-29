Минздрав обнародовал разъяснения относительно противопоказаний к вакцинации против COVID-19
Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактический шок на первую дозу.
Министерство здравоохранения Украины опубликовало разъяснения по применению перечня медицинских противопоказаний и предостережений к вакцинации против COVID-19.
Как отмечают в пресс-службе ведомства, основные рекомендации уже неоднократно рассматривались и принимались соответствующими решениями, но являются уточненными, обновленными и имеют соответствующий срок действия.
В Минздраве пояснили, что противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач и предоставить соответствующее заключение о временном или постоянном противопоказании. При необходимости, врач может направить пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимает решение, осуществлять вакцинацию сразу или отсрочить ее до определенного времени.
Если у пациента есть противопоказания к прививке одной из вакцин против COVID-19, по возможности лицо должно вакцинироваться другими типами вакцин.
Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является тяжелая аллергическая реакция (анафилактический шок) на первую дозу этой вакцины. В этом случае пациенту рекомендуют прививаться от COVID-19 другой вакциной, при ее наличии.
Временными противопоказаниями являются:
- острые заболевания с температурой выше 38°C. Вакцинацию можно отложить сроком до 2 недель от начала заболевания;
- лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой. Вакцинацию можно проводить через 90 дней после окончания терапии;
- введение вакцин против других инфекционных заболеваний. Вакцинация COVID-19 может быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней, за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить безотносительно к получению антиковидной вакцины;
- проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA). Вакцинация должна быть отложена до завершения оценки пробы/IGRA;
- COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19 или осуществлена ранее, но не раньше, чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19.
Беременность и грудное вскармливание не являются противопоказаниями к вакцинации.
Вакцинация с предосторожностью или особые состояния:
- онкологическое заболевание. Вакцинация против COVID-19 с онкопатологией является приоритетной. При ее осуществлении следует соблюдать соответствующие рекомендации НТГЭИ;
- аутоиммунное заболевание. Пациенты, проходящие лечение препаратом "Ритуксимаб", должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата;
- лица с иммунодефицитом. Имеющихся в настоящее время данных недостаточно для оценки эффективности и рисков вакцины для лиц с тяжелыми иммунодефицитными состояниями. Учитывая, что вакцина не является «живой», а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы.
Кроме того, существуют противопоказания к введению отдельных вакцин, например CoronaVac от Sinovac Biotech, который противопоказан беременным.
С вопросами выбора вакцины Минздрав советует обращаться к своему семейному врачу.
Вчера глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от СOVID-19. Справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать в начале ноября. Наличие официальной справки позволит продолжать работу, в том числе чиновникам и педагогам.
Данные о пациентах, которым действительно противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения – украинцы смогут сгенерировать документ в приложении "Дия".