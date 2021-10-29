"Дельта" составляет 100% случаев секвенированного ковида в Украине, – главный санврач

Кузин напомнил, что вакцинированные легче переносят даже более агрессивные штаммы.

"Дельта" составляет 100% случаев секвенированного ковида в Украине, – главный санврач
Фото: Міністерство охорони здоров'я України

100% случаев секвенирований коронавируса в Украине составляет штамм "Дельта", который люди обычно переносят сложнее, чем "оригинальный" ковид.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Украина 24". В то же время он отметил, что секвенированию, то есть проверке, каким именно штаммом заразился пациент, подлежат случаи атипичного или тяжелого течения болезни.

"Сейчас 100% случаев, зафиксированных на территории Украины, – это преимущественно обычный штамм "Дельта", который значительно более трансмиссивен (заразен – ред.), и действительно он вызывает то, что люди его переносят гораздо сложнее. Почти в 5- 6 раз растет обеспеченность кислородом, но, что мы видим - даже штамм "Дельта" люди, которые вакцинированы, все равно ее - именно коронавирусную болезнь, вызванную штаммом "Дельта", - переносят в гораздо более легкой форме", - отметил Кузин.

Он добавил, что вакцинация защищает не только от "Дельты", но и от ее мутации, "Дельты+".

Напомним, в августе в Национальной академии наук прогнозировали, что самых высоких темпов роста заболеваемости можно ожидать в момент достижения штаммом "Дельта" доли, близкой к 90%.

В октябре секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине уже обнаружен и мутированный штамм "Дельты". Его зафиксировали в Западной Украине и в Киеве. Считается, что этот штамм еще более агрессивен, чем "Дельта".

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