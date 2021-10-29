На Тонга обнаружили первый с начала пандемии случай COVID-19

Островное королевство продержалось без коронавируса почти два года.

На Тонга обнаружили первый с начала пандемии случай COVID-19
Фото: Arne M?seler / wikimedia.org

Премьер-министр Тонга Погива Туионетоа в пятницу, 29 октября, сообщил о первом случае COVID-19 на территории этого полинезийского островного государства.

Об этом сообщило местное интернет-издание Matangi Tonga.

Королевству, расположенному в южной части Тихого океана, удалось продержаться без единого случая коронавирусной болезни почти два года.

Ее завезли на борту прилетевшего из новозеландского города Крайстчерч самолета. Среди его пассажиров были возвращавшиеся из Японии члены олимпийской сборной Тонга.

Работников международного аэропорта Фуаамота, медиков, сотрудников полиции, обслуживавших рейс из Новой Зеландии, отправили на изоляцию, хотя все они были вакцинированы.

Известно, что носитель COVID-19 был полностью вакцинирован.

По данным Всемирной организации здоровья, 100-тысячное Королевство Тонга являлось одним из последних мест на планете, свободных от COVID-19. Ни одного случая коронавирусной болезни пока не зарегистрировали на островах Кука, Кирибати, в Микронезии, Науру, Ниуэ, Тувалу, островах Питкерна, на острове Святой Елены, Токелау.

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