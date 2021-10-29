Минздрав выявил вирус полиомиелита на Закарпатье

Образцы направлены в референс-лабораторию ВОЗ в Хельсинки.

Минздрав выявил вирус полиомиелита на Закарпатье
Фото: stoppolio.in.ua

Специалисты Министерства здравоохранения в ходе расследования ровенского случая полиомиелита обнаружили вирус на Закарпатье.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Впервые за много лет полио вернулся в Украину и стал причиной паралича невакцинированного 17-месячного ребенка в Ровенской области. Было проведено эпидемиологическое расследование этого случая, определен круг контактных лиц. Отдельная группа работала на Закарпатье, там также подтвердили наличие полиовируса. Образцы направлены в референс-лабораторию ВОЗ в Хельсинки", - рассказал Кузин на брифинге.

От результатов этого исследования будет зависеть, какие меры предпримет государство.

Напомним, в начале октября Минздрав сообщил о случае паралича, который был зафиксирован у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям. Позже вирус обнаружили еще у шестерых детей (всего семья воспитывает десятерых).

Во время проведения эпидрасследования случаев полиомиелита в Ровенской области было установлено, что дети, у которых обнаружили вирус, до этого находились на Закарпатье, поэтому проверку провели и там.

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Вирус распространяется от человека через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, зараженную пищу и воду. Наиболее восприимчивы к вирусу дети в возрасте до пяти лет.

Течение болезни характеризуется поражением ЦНС, возникновением параличей. Болезнь может привести к смерти.

Специального противовирусного лечения полиомиелита не существует, однако болезнь можно предотвратить вакцинацией.

В 2015 году в Украине была вспышка полиомиелита в Закарпатской области. После этого были проведены три раунда вакцинации, после чего ВОЗ объявила о прекращении вспышки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильмаАктер Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма
В Украине зафиксированы более 23 тысяч новых случаев коронавирусаВ Украине зафиксированы более 23 тысяч новых случаев коронавируса
Мисс Украина Александра Яремчук в подростковом возрастеМисс Украина Александра Яремчук в подростковом возрасте
В селе возле Василькова в детском саду взорвался газ, одно из помещений разрушено до основанияВ селе возле Василькова в детском саду взорвался газ, одно из помещений разрушено до основания
На Международном фестивале документального кино в Амстердаме покажут потерянный фильм Дзиги ВертоваНа Международном фестивале документального кино в Амстердаме покажут потерянный фильм Дзиги Вертова
Блок рекламы


Похожие новости
В Моршине госпитализировали одного человека с коронавирусомВ Моршине госпитализировали одного человека с коронавирусом
Власти Харькова решила таки провести "Зомбифест", несмотря на коронавирусВласти Харькова решила таки провести "Зомбифест", несмотря на коронавирус
В Украине зафиксированы более 23 тысяч новых случаев коронавирусаВ Украине зафиксированы более 23 тысяч новых случаев коронавируса
94,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы, - Минздрав94,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы, - Минздрав
В воскресенье в Украине зафиксировали 8 832 новых случая коронавирусаВ воскресенье в Украине зафиксировали 8 832 новых случая коронавируса
В Ровенской области ограничат обучение для не вакцинированных от полиомиелита детей
В "оранжевой" зоне карантина находятся 15 областей, - МинздравВ "оранжевой" зоне карантина находятся 15 областей, - Минздрав
В Украине подтвердили более 16,3 тыс. случаев коронавируса - больше всего с 16 апреляВ Украине подтвердили более 16,3 тыс. случаев коронавируса - больше всего с 16 апреля
Минздрав отчитался о 6 млн полностью вакцинированных от ковидаМинздрав отчитался о 6 млн полностью вакцинированных от ковида
В семье мальчика с полиомиелитом вирус обнаружили еще у шестерых детейВ семье мальчика с полиомиелитом вирус обнаружили еще у шестерых детей
Последние новости
Подгружаем последние новости