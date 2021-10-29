Минздрав выявил вирус полиомиелита на Закарпатье

Специалисты Министерства здравоохранения в ходе расследования ровенского случая полиомиелита обнаружили вирус на Закарпатье.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Впервые за много лет полио вернулся в Украину и стал причиной паралича невакцинированного 17-месячного ребенка в Ровенской области. Было проведено эпидемиологическое расследование этого случая, определен круг контактных лиц. Отдельная группа работала на Закарпатье, там также подтвердили наличие полиовируса. Образцы направлены в референс-лабораторию ВОЗ в Хельсинки", - рассказал Кузин на брифинге.

От результатов этого исследования будет зависеть, какие меры предпримет государство.

Напомним, в начале октября Минздрав сообщил о случае паралича, который был зафиксирован у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям. Позже вирус обнаружили еще у шестерых детей (всего семья воспитывает десятерых).

Во время проведения эпидрасследования случаев полиомиелита в Ровенской области было установлено, что дети, у которых обнаружили вирус, до этого находились на Закарпатье, поэтому проверку провели и там.

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Вирус распространяется от человека через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, зараженную пищу и воду. Наиболее восприимчивы к вирусу дети в возрасте до пяти лет.

Течение болезни характеризуется поражением ЦНС, возникновением параличей. Болезнь может привести к смерти.

Специального противовирусного лечения полиомиелита не существует, однако болезнь можно предотвратить вакцинацией.

В 2015 году в Украине была вспышка полиомиелита в Закарпатской области. После этого были проведены три раунда вакцинации, после чего ВОЗ объявила о прекращении вспышки.