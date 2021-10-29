В Липецкой общине Харьковской области вакцинировали 94% взрослого населения, заболеваемость там почти нулевая

"Там хорошо организовали процесс вакцинации, руководитель общины очень активен".

В Липецкой общине Харьковской области вакцинировали 94% взрослого населения, заболеваемость там почти нулевая
Фото: lpg.gov.ua

Министерство здравоохранения, ранее сообщившее об удачном эксперименте по массовой вакцинации в Моршине, назвало еще один успешный пример - это Липецкая община в Харьковской области.

"Есть хорошие примеры, когда руководство общины эффективно проводит разъяснения, рекламирует вакцинацию, там привиты многие люди, и мы видим там низкую заболеваемость. Такая ситуация в Харьковской области, например, в Липецкой общине. Там хорошо организовали процесс вакцинации, руководитель общины очень активен, и там привиты более 94% взрослого населения одной дозой, и показатели заболеваемости практически нулевые", - рассказал в интервью "Гордону" главный санитарный врач Игорь Кузин.

В Липецкой общине, которая насчитывает 17 сел в Харьковском районе Харьковской области, проживает около 14 тысяч человек. Голова общины – Алексей Слабченко.

Однако, по словам Кузина, есть и противоположные примеры, когда руководители общин – "локальные религиозные лидеры" – активно выступают против вакинации.

"Разъяснение и активная коммуникация с людьми не срабатывают, и почти вся община либо не хочет вакцинироваться, либо полностью игнорирует меры профилактики", - сказал главный санитарный врач.

Он подчеркнул, что в основном это представители каких-то локальных церквей, потому что представители религиозных организаций, входящих во Всеукраинский совет церквей, преимущественно поддерживают вакцинацию.

Напомним, что в вакцинированном на 74% курортном городе Моршине тоже почти нет госпитализированных с COVID-19.

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