В Киеве задержан адвокат за вымогательство у семьи $400 тысяч за решение вымышленных проблем

Проблемы потерпевших, по предварительной информации, адвокат сам и создал.

Фото: dbr.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований задержали адвоката, якобы требовавшего у супругов 400 тысяч долларов за решение проблем, которые он сам им создал.

Об этом сообщается на сайтах ГБР и Офиса генерального прокурора.

"На супругов были поданы многочисленные исковые заявления в суды об отмене права собственности на принадлежащее им имущество, заявления о совершении уголовных правонарушений и т.д. С потерпевшими связался руководитель одного из адвокатских объединений города Киева , представлявший их интересы ранее. Адвокат отметил, что узнал об их проблемах и предложил свои услуги. После этого он рассказывал супругам о якобы серьезности уголовного производства и исков по взысканию долгов", - заявили правоохранители.

Следствие считает, что иски были ненастоящими, ни с одним из истцов супруги знакомы не были и никаких договоров ссуд не заключали.

Проблемы потерпевших, по предварительной информации, адвокат сам и создал.

Тем не менее, он предложил супругам передать ему две квартиры в Киеве или 400 тысяч долларов якобы за решение вопросов в Министерстве юстиции, органах Национальной полиции и судах.

После этого супруги обратились к правоохранителям. Они задокументировали более десятка встреч адвоката с потерпевшими, а 28 октября задержали подозреваемого вместе с посредником, которому передали деньги.

У посредника кроме 400 тысяч долларов нашли еще один рюкзак с большой суммой денег неустановленного происхождения.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Дело квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 190 УК Украины).