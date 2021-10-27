Трое украинцев пытались въехать в Польшу по поддельным COVID-сертификатам

Мужчинам может грозить ограничение свободы на срок до двух лет.

Трое украинцев пытались въехать в Польшу по поддельным COVID-сертификатам
Фото: Twitter/Stra? Graniczna

Трое мужчин из Житомирской области 26 октября пытались пересечь госграницу с поддельными международными сертификатами о вакцинации.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

“26 октября трое мужчин из Житомирской области в пункте пропуска Ягодин, пересекая госграницу, показали пограничникам международные сертификаты о вакцинации с признаками подделки. Правонарушителям 43, 38 и 35 лет. Граждане намеревались отправиться на заработки”, - говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении мужчин открыты уголовные производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо подложного документа).

Полицейские изъяли и направили на экспертизу поддельные документы. Правонарушителям придется уплатить судебный сбор и штраф, который достигает 850 гривень. Также мужчинам, согласно санкции статьи, может грозить ограничение свободы сроком до двух лет.

Напомним, с конца августа, когда Государственная пограничная служба начала применять электронную проверку COVID-19-сертификатов, каждый двадцатый документ о вакцинации оказался поддельным.

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