На Черниговщине разоблачили сеть продаж COVID-сертификатов

Только за последние два месяца преступная прибыль превысила 500 тысяч гривень.

Полиция разоблачила в Чернигове группу лиц, создавших незаконную схему продаж COVID-сертификатов без прохождения вакцинации. Злоумышленники за плату вносили данные клиентов в Электронную систему здравоохранения.

Как сообщает полиция Черниговской области, схему изготовления поддельных сертификатов организовала 52-летняя владелица туристического агентства. Она предлагала клиентам купить сертификат без прохождения вакцинации. Некоторые клиенты целенаправленно обращались в эту туристическую компанию только за поддельными документами, хотя никуда не собирались путешествовать.

Фигурантка сговорилась с черниговским врачом и медсестрой, которые и вносили сведения о якобы проведенной вакцинации в электронные реестры. После этого медики выдавали заверенные подписями и печатями бумажные Covid-сертификаты. А поскольку ложные данные содержались в электронной базе, приложение «Дия» также подтверждало наличие сертификата о вакцинации у действительно непривитого лица», - говорится в сообщении.

По данным стражей порядка, стоимость одного поддельного сертификата составляла для заказчика 250 долларов США. В среднем за день производилось по 20 фальшивых сертификатов. Только за последние два месяца преступная прибыль превысила 500 тысяч гривень.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в июле Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19, организованной двумя туристическими компаниями Киева.

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