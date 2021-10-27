Каждый 20-й проверенный пограничниками COVID-сертификат оказался поддельным

Цифровой фильтр SafeBorder, обнаруживающий подделку в считанные секунды, используется с конца августа.

С конца августа, когда Государственная пограничная служба начала использовать электронную проверку COVID-19-сертификатов, каждый двадцатый документ о вакцинации оказался подделкой.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, только за минувшие сутки в аэропортах Киева обнаружили 10 поддельных COVID-сертификатов.

Всего с начала использования SafeBorder пограничники проверили около 7 тысяч сертификатов и обнаружили 350 подделок.

"По всем случаям выявления признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УКУ (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), в Нацполицию направлены сообщения", - сообщают в Госпогранслужбе.

С помощью программного обеспечения SafeBorder пограничники осуществляют электронную проверку COVID-19 сертификатов, подтверждающих вакцинацию граждан, отрицательный результат тестирования или выздоровление от болезни.

"Сканирование QR-кода занимает всего несколько секунд, что значительно ускоряет прохождение контроля и помогает эффективно выявлять недействительные документы и, как результат, разоблачать подделки", - отмечают в ГПСУ.

Ранее сообщалось, что киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения "Дия" для Android, в котором можно редактировать данные о вакцинации, возрасте и другую информацию. Им оказался 21-летний житель Запорожья, продававший свою "разработку" по 100 гривен.