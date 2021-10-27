Трех сотрудников СБУ подозревают в похищении и пытках иностранца

В октябре прошлого года они задержали айтишника за вымышленное преступление и требовали у него 200 тыс. долларов.

Государственное бюро расследований подозревает двух сотрудников центрального аппарата Службы безопасности Украины и одного работника территориального подразделения СБУ в незаконном удержании и вымогательстве денег у иностранца.

Задержанный правоохранителями работник IT-сферы якобы разыскивался правоохранительными органами РоSSийской Федерации за совершение преступления, сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что в октябре 2020 года сотрудники СБУ незаконно задержали и долгое время удерживали гражданина другой страны, требуя у него 200 тыс. долларов США . Чтобы иностранец быстрее отдал деньги, сотрудники СБУ избивали его и запугивали. К тому же они незаконно проникли в жилище потерпевшего и ограбили его.

"Задержанный не имел такой суммы и договорился рассчитаться с правоохранителями биткоинами. Получив 7,5 биткоина, что в денежном эквиваленте составило 2,1 млн грн, сотрудники СБУ подделали документы по времени и обстоятельствам задержания иностранца и передали его органам Нацполиции", - сказано сообщении.

В августе этого года указанные сотрудники СБУ были отстранены от занимаемых должностей и помещены под домашний арест.

Впоследствии одному из подозреваемых, систематически нарушавшему возложенные на него процессуальные обязательства, Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения на содержание под стражей.

Все сотрудники СБУ уведомлены о подозрении по статьям насильственного исчезновения, краже, соединенной с проникновением в жилье, грабеже, вымогательстве и превышении власти работником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст.28, ч. 4 ст.189, ч. 3 ст.365 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.