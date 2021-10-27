На заводе "Втортех" в Броварах ночью произошел взрыв

В результате взрыва установки по переработке алюминия никто не пострадал.

В ночь на среду, 27 октября, в Броварах Киевской области произошел мощный взрыв, после которого начался пожар.

Фото: соцсети

Соответствующее видео опубликовал Киев Оперативный в Телеграм-канале.

"По словам местных жителей, был сильный взрыв и начался пожар. Информация уточняется", - сказано в сообщении.

В комментариях под публикацией многие жители подтвердили факт взрыва.

Утром в областном управлении ГСЧС рассказали, что сообщение о взрыве на территории ООО "Втортех" асбестоалюминиевой переработки в городе Бровары поступило спасателям в 00:42 27 октября.

На место вызова были направлены сотрудники четырех пожарно-спасательных частей.

"Установлено, что в результате взрыва установки по переработке алюминия в одном из помещений завода произошло разрушение стены и кровли с последующим горением отдельными ячейками алюминиевого порошка массой 200 килограмм и распространением пожара на рядом расположенное металлическое складское помещение с древесиной, принадлежащее ООО «Шелест»" , – сказано в сообщении.

Пожар был локализован в 02:16 и полностью ликвидирован в 02:31. На место происшествия были привлечены пять единиц техники и 18 человек личного состава ГСЧС.

Превышения норм вредных веществ и нарушений не обнаружено.

В областной полиции сообщают, что в результате взрыва и пожара никто из людей не пострадал.

Открыто уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от 50 до 120 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Как сообщалось, вчера днем взрывом газа было разрушено одно из помещений детского сада в селе возле Василькова. Обошлось без жертв.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильмаАктер Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма
Мисс Украина Александра Яремчук в купальнике - фотоМисс Украина Александра Яремчук в купальнике - фото
DZIDZIO признался, что оставил бывшей жене после разводаDZIDZIO признался, что оставил бывшей жене после развода
В Украине зафиксированы более 23 тысяч новых случаев коронавирусаВ Украине зафиксированы более 23 тысяч новых случаев коронавируса
Тина Кароль вновь заговорила о Дане БаланеТина Кароль вновь заговорила о Дане Балане
Блок рекламы


Похожие новости
Умер первый директор Чернобыльской АЭС, который был осужден за взрыв на станцииУмер первый директор Чернобыльской АЭС, который был осужден за взрыв на станции
В Белой Церкви произошел пожар в больнице, есть пострадавшийВ Белой Церкви произошел пожар в больнице, есть пострадавший
На бывшем заводе в Мукачево произошел масштабный пожарНа бывшем заводе в Мукачево произошел масштабный пожар
В Кривом Роге произошел пожар в военном общежитииВ Кривом Роге произошел пожар в военном общежитии
На месте взрыва в лагере туристов в Карпатах нашли обломки снаряда времен Первой мировой войныНа месте взрыва в лагере туристов в Карпатах нашли обломки снаряда времен Первой мировой войны
В Карпатах в результате взрыва погибли двое туристов, четверо травмированыВ Карпатах в результате взрыва погибли двое туристов, четверо травмированы
Под Москвой из-за взрыва в жилом доме обрушились стены трех этажейПод Москвой из-за взрыва в жилом доме обрушились стены трех этажей
На базе отдыха в Затоке произошел масштабный пожарНа базе отдыха в Затоке произошел масштабный пожар
На Киевщине произошел взрыв на сахарном заводе, пострадали 5 человекНа Киевщине произошел взрыв на сахарном заводе, пострадали 5 человек
Ветеран АТО погиб от взрыва гранаты в КалушеВетеран АТО погиб от взрыва гранаты в Калуше
Последние новости
Подгружаем последние новости