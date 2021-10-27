Оля Полякова призналась, почему лечится у психотерапевта

Оля Полякова никогда не скрывала ничего из своей жизни. Она спокойно может рассказать о проблемах в отношениях с мужем, об отношениях с дочерями и даже проблемах со здоровьем – и физическим, и ментальным. Артистка призналась, что лечится у опытного психотерапевта из Швейцарии.

“Это может меня высосать“: Оля Полякова призналась, почему лечится у психотерапевта

В интервью Кате Осадчей для программы "Светская жизнь" успешная украинская певица поделилась наболевшим. Суперблондинка призналась, что у нее есть некоторые проблемы, которые она пытается решить на сеансах психотерапии. Более того, за час общения с врачом Оля Полякова выкладывает 100 евро (3000 гривен). Расценки в принципе ни чем не отличаются от киевских.

Успешная исполнительница подчеркнула, что она всегда как белка в колесе. И если ранее это никак на ней не сказывалось, то с возрастом это может ее доконать. Именно поэтому она начала искать проблему и ее решение.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, старшую дочь Оли Поляковой срочно прооперировали. Артистка рассказала, что произошло с ее ребенком.


Анастасия Березовская, Тудей

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