Победителя Холостячки Александра Эллерта с дочерью не пустили в кафе

Победитель первого сезона романтического проекта "Холостячка" Александр Эллерт отправился вместе с друзьями и дочерью в путешествие в Румынию. Местом своего назначения компания выбрала Бухарест. Утром они решили позавтракать в одной из самых известных кафешек, но их не пустили.

"Мы идем в "Ван Гог" (ориг. Grand Caf? Van Gogh). Ничего себе. Доброе утро всем. Это бухаристическое утро, как бы двояко это не звучало, — начал свой веселый рассказ избранник Ксении Мишиной, но в кафе попасть смогли не все. – У девочек нет вакцин, только тесты, поэтому нас не пустили. Вернее не пустили девочек".

В итоге компании пришлось обедать за столиком на улице, так как у 13-летней дочери Александра и другой девушки не было сертификата о получении двух доз вакцины, а только отрицательный тест на коронавирус.

"Мы проверили, кстати, наши вакцины по QR-коду, с ними тут еще считаются. Поэтому чем больше вы сделаете липовых вакцин в нашей стране, тем меньше шансов, что они засчитаются в какой-то европейской стране. Вперед. Давайте. Больше подделок", — в шутку отметил Александр Эллерт, высмеивая покупку сертификатов о вакцине в Украине некоторыми гражданами.

Напомним, стало известно, что Александр Эллерт сделал Ксении Мишиной предложение в очень романтической обстановке: фото.