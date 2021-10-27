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2021-10-27
В Албании почти 400 человек отравились питьевой водой
По предварительным данным, причиной отравления стало попадание сточных вод в резервуары с питьевой водой.
Фото: upravbud.info
В Албании в городе Круя, расположенном недалеко от Тираны, около 400 человек отравились питьевой водой.
Об этом сообщает Albanian Daily News.
По предварительным данным, причиной отравления стало попадание сточных вод в резервуары с питьевой жидкостью.
Почти все отравившиеся жители города были направлены в больницы Албании. Для пострадавших обеспечено лечение и соответствующие медикаменты, все они находятся под наблюдением врачей.
О случаях со значительными проблемами для здоровья людей не сообщается.
Напомним, ранее в Оренбургской области РоSSии 64 человека отравились суррогатным алкоголем.