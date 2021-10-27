В Албании почти 400 человек отравились питьевой водой

По предварительным данным, причиной отравления стало попадание сточных вод в резервуары с питьевой водой.

В Албании почти 400 человек отравились питьевой водой
Фото: upravbud.info

В Албании в городе Круя, расположенном недалеко от Тираны, около 400 человек отравились питьевой водой.

Об этом сообщает Albanian Daily News.

По предварительным данным, причиной отравления стало попадание сточных вод в резервуары с питьевой жидкостью.

Почти все отравившиеся жители города были направлены в больницы Албании. Для пострадавших обеспечено лечение и соответствующие медикаменты, все они находятся под наблюдением врачей.

О случаях со значительными проблемами для здоровья людей не сообщается.

Напомним, ранее в Оренбургской области РоSSии 64 человека отравились суррогатным алкоголем.

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