СБУ разоблачила полицейского, торговавшего оружием и боеприпасами
Вместе со своим сообщником они продавали "товар" представителям криминалитета.
Сотрудники СБУ разоблачили полицейского патрульной службы полка спецназначения "Киев" и его сообщника, торговавших оружием и боеприпасами из района проведения ООС.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, полицейский Национальной полиции, откомандированный в район проведения ООС для прохождения службы, организовал незаконный сбыт оружия, патронов и взрывчатки по всей территории Украины. Вместе со своим сообщником они продавали "товар" представителям криминалитета.
Оружие и боеприпасы злоумышленники хранили в частных гаражных помещениях Краматорска Донецкой области.
Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Краматорске сразу после очередного сбыта оружия.
Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли 61 гранату; 4 мины; около 13 кг взрывчатых веществ; взрыватели; свыше 10,6 тыс. патронов разного калибра; пистолеты-пулеметы, карабины.
В настоящее время обоим злоумышленникам объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, сегодня киберспециалисты СБУ разоблачили должностных лиц Департамента коммунальной собственности города Киева на коррупционных схемах. По предварительным оценкам, в результате преступных действий чиновников местный бюджет потерял 12 млн гривень.