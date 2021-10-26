СБУ разоблачила полицейского, торговавшего оружием и боеприпасами

Вместе со своим сообщником они продавали "товар" представителям криминалитета.

Сотрудники СБУ разоблачили полицейского патрульной службы полка спецназначения " Киев " и его сообщника, торговавших оружием и боеприпасами из района проведения ООС.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

По данным следствия, полицейский Национальной полиции, откомандированный в район проведения ООС для прохождения службы, организовал незаконный сбыт оружия, патронов и взрывчатки по всей территории Украины. Вместе со своим сообщником они продавали "товар" представителям криминалитета.

Оружие и боеприпасы злоумышленники хранили в частных гаражных помещениях Краматорска Донецкой области.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Краматорске сразу после очередного сбыта оружия.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли 61 гранату; 4 мины; около 13 кг взрывчатых веществ; взрыватели; свыше 10,6 тыс. патронов разного калибра; пистолеты-пулеметы, карабины.

В настоящее время обоим злоумышленникам объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.