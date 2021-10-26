В селе возле Василькова в детском саду взорвался газ, одно из помещений разрушено до основания

По данным полиции, жертв и потерпевших нет.

Фото: пресс-служба полиции Киевской области

Днем 26 октября в детском саду села Кодаки Васильковской тергромады в Киевской области произошел взрыв газа. Это произошло за несколько минут до 15:00.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Правоохранители установили, что сегодня работники газового хозяйства сняли пломбы на газовых счетчиках и начали отапливать помещение сада газом. Причина взрыва газа в помещении котельной и пищеблока устанавливается работниками АО "Киевоблгаз".

Фото: пресс-служба полиции Киевской области

Фото: пресс-служба полиции Киевской области

"Полиция обеспечивает охрану места происшествия и поддерживает общественную безопасность и порядок на месте аварии. Известно, что жертв и пострадавших нет. Помещение садика получило значительные механические повреждения", - сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что для установления причин и обстоятельств, приведших к разгерметизации газовой трубы, будет назначен ряд экспертиз.

Напомним, 21 июня прошлого года в 10-этажном жилом доме на столичных Позняках в результате взрыва газа погибли пять человек. Взрывная волна разрушила пять этажей одного подъезда. Повреждены 40 квартир подъезда, где проживало 125 человек. Секция из 40 квартир восстановлению не подлежит.

В апреле этого года пяти служащим "Киевгаза" сообщили о подозрении. Еще один подозреваемый находится на оккупированной территории.

Среди подозреваемых – первый заместитель председателя правления АО «Киевгаз», трое главных инженеров Управлений эксплуатации газового хозяйства и начальник службы охраны труда. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК, то есть нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло за собой гибель людей.