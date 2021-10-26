Число смертей от пневмонии во Львове с 2019-го выросло в 289 раз

Сравнительную статистику привел городской голова Андрей Садовый.

Мэр Львова Андрей Садовый привел статистику смертей в городе от пневмонии в 2019-2021 годах.

Согласно обнародованным им данным, за неполные два года количество смертей, вызванных этой болезнью, выросло в 289 раз.

"Это сравнительная статистика по состоянию на 25 октября. Еще даже не конец месяца", - отметил Андрей Садовый и призвал послать "эту картинку каждому, кто не верит в угрозу, перед которой мы все предстали".

Фото: t.me/andriysadovy

Ранее сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в пяти областях, среди которых и Львовская, в ближайшие дни введут "красный" уровень эпидопасности.

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