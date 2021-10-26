Полиция Чехии сообщила о задержании банды украинских рэкетиров

Подозреваемые требовали деньги от других украинцев, живущих в Чехии.

Следователи Национального управления по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Чехии задержали нескольких граждан Украины по подозрению в рэкете.

По данным полиции Чехии, так называемая "Луганская бригада" долгое время шантажировала других украинцев, проживающих на территории Чехии (в основном в Брно и Южноморавском крае), и наживалась на них, требуя денег якобы за защиту. Злоумышленники получили таким образом не менее 2,5 млн. крон (около 98 тыс. евро), но эта сумма может быть и больше.

Операция по их задержанию прошла на прошлой неделе.

Четверо членов "Луганской бригады" находятся под стражей, еще один находится в розыске. Две женщины, подозреваемые в отмывании денег, - на свободе. Во время обысков в местах проживания членов группировки изъяли две единицы огнестрельного оружия и большую сумму наличных.

Фото: policie.cz

Фото: policie.cz

Фото: policie.cz

Организаторам банды может грозить лишение свободы сроком более 10 лет.

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