Полиция заявила об изъятии рекордной партии марок ЛСД

Стоимость наркотиков оценивается в 18 млн. гривен.

Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция Украины в ходе операции по задержанию распространителей наркотиков в Одесской и Киевской областях изъяла рекордную партию марок ЛСД.

Об этом сообщила пресс-служба полиции во вторник, 26 октября.

Главной подозреваемой по этому делу считается 27-летняя жительница Одессы. Ей инкриминируют создание четырех интернет-площадок по продаже наркотиков и психотропов в Украине и еще троих – в Молдове. Полиция утверждает, что там можно было приобрести ЛСД, марихуану, мефедрон, амфетамин, героин, альфа-PVP, экстази. Наркотики пересылали с помощью почтовых операторов.

Полиция оценивает месячную выручку магазинов в 1,5 млн. гривен.

Во время спецоперации вероятных участников группировку разоблачили, а их лабораторию, где производили амфетамин, - ликвидировали.

В ходе обысков на территории двух областей правоохранители изъяли крупнейшую в стране единичную партию марок ЛСД – 53 265 шт. Их общая стоимость по ценам "черного" рынка составляет более 18 миллионов гривен. Также полиция нашла 10 кг каннабиса, другие наркотики, прекурсоры, лабораторное оборудование, фасовочные материалы и т.д.

Фото: npu.gov.ua

Одесситку и еще одного фигуранта задержали, им будут объявлять подозрение за наркоторговлю (ч.2 ст.307 Уголовного кодекса). Действиям еще двух человек дадут правовую оценку после завершения следственно-оперативных мероприятий.

Источник происхождения наркотиков устанавливается.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, что в Колумбии на выходных задержали лидера крупнейшего наркокартеля Дайро Усугу. Его искали 10 лет и поймали в джунглях после того, как его предали члены собственной группировки.

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