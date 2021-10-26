Минюст запустил и начал наполнять реестр педофилов

По состоянию на сегодняшний день, в перечне уже содержатся данные о 171 человеке.

В Украине запущен реестр педофилов в тестовом режиме. По состоянию на сегодняшний день, в этом реестре уже содержатся данные о 171 лице, которое было привлечено к ответственности и отбывает наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Как отметила заместитель министра Елена Высоцкая, сейчас Минюст вместе с органами прокуратуры и суда наполняет этот реестр, изучая личные дела осужденных за аналогичные преступления, чтобы даже после отбывания наказания информация о них хранилась в этой базе данных.

В настоящее время реестр работает в тестовом режиме, пользоваться полноценно им можно будет со временем.

По словам Высоцкой, все европейские страны пошли по такому пути. Есть много успешных примеров, как функционирует реестр педофилов, и что он действительно важен, чтобы защитить детей. При создании и запуске реестра изучался опыт других государств – США , Канады, большинства европейских стран, в частности, Норвегии, где функционирует одна из лучших "тюремных систем".

"Сутью этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения или лечебные заведения, или других людей, которые работают с группами детских коллективов, от того, чтобы взять такого человека на работу", - отметила замминистра.

Она добавила, что у реестра есть и другие назначения, они касаются всей правоохранительной системы.

В то же время, сейчас существует много нормативных препятствий по наполнению реестра. Как сообщила Высоцкая, речь идет, например, о том, что нельзя осужденное по определенной статье лицо внести в такой реестр, пока не будет решения суда в отношении этого человека, в котором прямо будет предусмотрено внесение данных о таком лице в реестр.

"Мы на пути создания реестра и, я думаю, что в скором времени у страны будет цивилизованный, эффективный, работающий реестр, который можно использовать", – подытожила замглавы Минюста.

Напомним, в 2019 году Рада поддержала создание реестра педофилов и их химическую кастрацию.

В январе прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение реестра педофилов. Все лица из этого реестра будут обязаны сообщать правоохранителям об изменении места жительства или работы. Пункты о добровольной химической кастрации из документа были изъяты.