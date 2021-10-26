Район Золотых Ворот занял 16 место в британском рейтинге лучших районов мира

Британское издание опросило более 27 тысяч жителей городов, чтобы определить лучшие районы для постоянного проживания или путешествий.

Район Золотых Ворот занял 16 место в британском рейтинге лучших районов мира
Фото: adresa.mama.ua

Центр Киева, а именно микрорайон Золотых ворот, занял 16 место в британском рейтинге 49 лучших районов мира. Составители назвали его историческим сердцем города и одновременно образцом прогрессивности, сообщают «Комментарии.Киев».

Британское издание «Time out» опросило более 27 тысяч жителей городов, чтобы определить лучшие районы для постоянного проживания или путешествий.

Украинская столица заняла в рейтинге 16-е место и обошла в нем Барселону, Амстердам, Париж, Прагу, Монреаль и Дубай.

Составители рейтинга отметили сочетание современных городских технологий, удобные зеленые зоны и сохранение исторического наследия в районе Золотых Ворот. В материале отмечено, что центр Киева «излучает энергию и творчество».

В августе прошлого года лидер партии «УДАР», мэр Киева Виталий Кличко пообещал за 5 лет вывести Киев в сотню лучших городов мира и представил план, который позволит реализовать эти цели. В мае этого 2021 года Киев занял 87-е место в международном рейтинге городов от компании «Resonance». Кроме того, в начале октября Киев возглавил рейтинг украинских городов от Forbes и признан лучшим городом для ведения бизнеса в Украине.

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