Район Золотых Ворот занял 16 место в британском рейтинге лучших районов мира
Британское издание опросило более 27 тысяч жителей городов, чтобы определить лучшие районы для постоянного проживания или путешествий.
Центр Киева, а именно микрорайон Золотых ворот, занял 16 место в британском рейтинге 49 лучших районов мира. Составители назвали его историческим сердцем города и одновременно образцом прогрессивности, сообщают «Комментарии.Киев».
Британское издание «Time out» опросило более 27 тысяч жителей городов, чтобы определить лучшие районы для постоянного проживания или путешествий.
Украинская столица заняла в рейтинге 16-е место и обошла в нем Барселону, Амстердам, Париж, Прагу, Монреаль и Дубай.
Составители рейтинга отметили сочетание современных городских технологий, удобные зеленые зоны и сохранение исторического наследия в районе Золотых Ворот. В материале отмечено, что центр Киева «излучает энергию и творчество».
В августе прошлого года лидер партии «УДАР», мэр Киева Виталий Кличко пообещал за 5 лет вывести Киев в сотню лучших городов мира и представил план, который позволит реализовать эти цели. В мае этого 2021 года Киев занял 87-е место в международном рейтинге городов от компании «Resonance». Кроме того, в начале октября Киев возглавил рейтинг украинских городов от Forbes и признан лучшим городом для ведения бизнеса в Украине.