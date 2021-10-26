В вакцинированном Моршине нет госпитализированных с COVID-19

Люди в основном болеют в легкой и средней форме, потому лечатся дома на самоизоляции.

В вакцинированном Моршине нет госпитализированных с COVID-19
Фото: loda.gov.ua

В курортном городе Моршине во Львовской области, который весной принял участие в эксперименте по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.

Об этом сообщил мэр Моршина Руслан Ильницкий, передает "Укринформ".

"По состоянию на сегодняшний день, в Моршине всего у 22 человек COVID-19 (это не новые случаи, которые выявляют за сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября, - ред.), из них восемь вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением Delta-штамма появилась такая тенденция. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.

При этом он отметил, что ожидания от массовой вакцинации были несколько больше - надеялись, что люди вообще не будут болеть. Но, по словам городского головы, во время предыдущей волны коронавируса, которая была в марте, в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.

"Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, которые действуют в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономического пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле на 50%, теперь 86-87%", - отметил Ильницкий.

На 26 октября в Моршине вакцинированы первой дозой 75%, а двумя – 74% взрослого населения города.

Напомним, в апреле в Моршине запустили пилотный проект Министерства здравоохранения по массовому вакцинированию горожан от COVID-19. За короткие сроки в городе удалось привить 70% взрослого населения. До появления штамма "Дельта" в Моршине длительное время не было ни одного инфицированного COVID-19.

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