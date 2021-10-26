Люди с противопоказаниями к прививке против ковида смогут получить справку с 8 ноября, - Ляшко

"Если вы перенесли болезнь, и нет острых симптомов, можете сразу идти и делать прививки".

С 8 ноября украинцы, имеющие противопоказания к прививке против коронавируса, смогут получить соответствующую справку и избежать карантинных ограничений в "красных" зонах или во время путешествий по Украине.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде".

"Сейчас законодательство предусматривает справку для тех, у кого есть противопоказания… Ее будут выдавать с 8 ноября. У нас там есть звездочка, где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ", - сказал он.

Смогут ли люди "подтягивать" справку в приложение "Дия", пока неизвестно.

"О "Дии" пока не скажу. В "Дии" можно будет подтягивать сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни и ПЦР-тесте. О вакцинации - уже работает, о ПЦР-тесте и перенесенной болезни - на подходе", - отметил глава Минздрава.

Ляшко также рассказал, что сегодня есть общие противопоказания (к вакцинации, - ред.), которые указаны в приказе, и есть противопоказания, которые записаны в инструкции производителя.

Но у нас частенько откуда-то появляется еще ряд мифических противопоказаний. Самое распространенное: люди почему-то думают, что перенесенный ковид является противопоказанием к вакцинации, и начинают откладывать ее на 6-8 месяцев... А я хочу сказать, что есть доказательная медицина, и нужно ее слушать. Нет каких-либо прописанных норм, когда можно вакцинироваться после перенесенного заболевания, поэтому и используется общий подход - если вы перенесли болезнь, нет острых симптомов, у вас восстановился организм, можете сразу идти и делать прививки. Потому что за то время, пока вы ждете – мифических 6 или 9 месяцев – шанс умереть в 11 раз больше, чем у вакцинированных. Это показывает статистика", - подчеркнул министр здравоохранения.

Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин ранее рассказал, что большинство медицинских состояний не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса. По его словам, общие противопоказания к каждой вакцине указаны в инструкции, а решать, есть ли противопоказания для вакцинации или нет, должен семейный врач.