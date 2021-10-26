В Киеве произошли столкновения между активистами и застройщиками на Никольско-Слободской

Обстановка на месте происшествия остается напряженной.

На стройке, что на ул. Никольско-Слободской в Киеве произошли столкновения между активистами и застройщиком "Новая Слободка".

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Инцидент произошел около 11 утра. Отмечается, что между участниками конфликта произошли столкновения, на защитников зеленой зоны направили строительную технику.

Фото: Киев оперативный

Фото: Киев оперативный

В настоящее время обстановка на месте происшествия остается напряженной. Как видно на видео с места происшествия, активисты пытаются повалить ограду строительной площадки, где ведутся работы.

На инцидент отреагировало Главное управление Национальной полиции в городе Киеве. Там сообщили, что полиция пока устанавливает обстоятельства конфликта на стройплощадке на Никольской Слободке.

"Сегодня в столичной полиции поступило сообщение о конфликте между гражданами на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спецназовцы", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что конфликт возник между гражданами и застройщиками. В результате между ними произошла потасовка, которую пресекли сотрудники полиции. В настоящее время полицейские прорабатывают видео с места происшествия и выясняют все детали инцидента.

Со своей стороны киевский мэр Виталий Кличко заявил, что сотрудники полиции на Никольской Слободке сегодня оттеснили работников "Муниципальной охраны", чтобы создать коридор для проезда техники на площадку строительства, против которого выступает общество. По поводу действий правоохранителей Кличко обратился к руководству полиции Киева.

"Обращаюсь к руководству полиции столицы публично объяснить такие действия правоохранителей и дать им правовую оценку. Почему полиция оттесняла «Муниципальную охрану», вызвала столкновения с активистами и разблокировала проезд на стройплощадку, фактически отстаивая интересы застройщика? Уже прослеживается системность в таких действиях. Ибо практически так все выглядело и на улице Обсерваторной, 6 - когда застройщик сносил усадьбу Барбано", - приводит слова Кличко пресс-служба КГГА.

Он подчеркнул, что городская власть требует от правоохранителей прекратить дерзкие действия застройщика в отношении общины столицы, привлечь к ответственности виновных в провоцировании эскалации и в бездействии по защите граждан, а также приостановить осуществление строительных работ на Никольской Слободке.

"Город не предоставлял разрешительных документов на это строительство, а община выступает категорически против него. Застройщик же пренебрегает интересами города и общины и должен тоже должен нести за это ответственность", - отметил Кличко.

Напомним, в январе прошлого года активисты и жители Никольской Слободки в Киеве вечером 9 января провели акцию против незаконного строительства жилого комплекса на берегах Днепра. Участники акции снесли бетонный забор скандальной застройки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильмаАктер Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма
Alyona Alyona показала домик в лесу, где живет с бойфрендомAlyona Alyona показала домик в лесу, где живет с бойфрендом
Мисс Украина Александра Яремчук в купальнике - фотоМисс Украина Александра Яремчук в купальнике - фото
В Украине более 15,5 тыс. новых больных ковидом, 538 человек умерлиВ Украине более 15,5 тыс. новых больных ковидом, 538 человек умерли
Украина на этой неделе побьет рекорд по новым случаям COVID-19 - KSEУкраина на этой неделе побьет рекорд по новым случаям COVID-19 - KSE
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве иностранец ограбил автозаправкуВ Киеве иностранец ограбил автозаправку
В Киеве сегодня начался отопительный сезонВ Киеве сегодня начался отопительный сезон
На Международном фестивале документального кино в Амстердаме покажут потерянный фильм Дзиги ВертоваНа Международном фестивале документального кино в Амстердаме покажут потерянный фильм Дзиги Вертова
Отопление в Киеве начнут включать 23 октябряОтопление в Киеве начнут включать 23 октября
В Киеве задержали мужчину, который напал на пенсионераВ Киеве задержали мужчину, который напал на пенсионера
В Киеве неизвестные обстреляли автобус, пострадал водительВ Киеве неизвестные обстреляли автобус, пострадал водитель
Во Львове задержали иностранца, который находится в международном розыске за особо тяжкое преступлениеВо Львове задержали иностранца, который находится в международном розыске за особо тяжкое преступление
В Киеве милиция задержала группу "клофелинщиков"В Киеве милиция задержала группу "клофелинщиков"
В Киеве задержали серийных иностранцев-домушниковВ Киеве задержали серийных иностранцев-домушников
СБУ ликвидировала очередную схему подделки международных сертификатов о вакцинацииСБУ ликвидировала очередную схему подделки международных сертификатов о вакцинации
Последние новости
Подгружаем последние новости