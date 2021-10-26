В Киеве произошли столкновения между активистами и застройщиками на Никольско-Слободской

На стройке, что на ул. Никольско-Слободской в Киеве произошли столкновения между активистами и застройщиком "Новая Слободка".

Об этом сообщает " Киев оперативный".

Инцидент произошел около 11 утра. Отмечается, что между участниками конфликта произошли столкновения, на защитников зеленой зоны направили строительную технику.

Фото: Киев оперативный

Фото: Киев оперативный

В настоящее время обстановка на месте происшествия остается напряженной. Как видно на видео с места происшествия, активисты пытаются повалить ограду строительной площадки, где ведутся работы.

На инцидент отреагировало Главное управление Национальной полиции в городе Киеве . Там сообщили, что полиция пока устанавливает обстоятельства конфликта на стройплощадке на Никольской Слободке.

"Сегодня в столичной полиции поступило сообщение о конфликте между гражданами на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спецназовцы", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что конфликт возник между гражданами и застройщиками. В результате между ними произошла потасовка, которую пресекли сотрудники полиции. В настоящее время полицейские прорабатывают видео с места происшествия и выясняют все детали инцидента.

Со своей стороны киевский мэр Виталий Кличко заявил, что сотрудники полиции на Никольской Слободке сегодня оттеснили работников "Муниципальной охраны", чтобы создать коридор для проезда техники на площадку строительства, против которого выступает общество. По поводу действий правоохранителей Кличко обратился к руководству полиции Киева .

"Обращаюсь к руководству полиции столицы публично объяснить такие действия правоохранителей и дать им правовую оценку. Почему полиция оттесняла «Муниципальную охрану», вызвала столкновения с активистами и разблокировала проезд на стройплощадку, фактически отстаивая интересы застройщика? Уже прослеживается системность в таких действиях. Ибо практически так все выглядело и на улице Обсерваторной, 6 - когда застройщик сносил усадьбу Барбано", - приводит слова Кличко пресс-служба КГГА.

Он подчеркнул, что городская власть требует от правоохранителей прекратить дерзкие действия застройщика в отношении общины столицы, привлечь к ответственности виновных в провоцировании эскалации и в бездействии по защите граждан, а также приостановить осуществление строительных работ на Никольской Слободке.

"Город не предоставлял разрешительных документов на это строительство, а община выступает категорически против него. Застройщик же пренебрегает интересами города и общины и должен тоже должен нести за это ответственность", - отметил Кличко.