Университеты пяти областей перешли на дистанционное обучение

Университеты в Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Сумской областях перешли на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Для сохранения здоровья педагогов и получателей образования в учреждениях профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления, на прошлой неделе Министерством образования и науки было рекомендовано введение дистанционного обучения с 25 октября по 15 ноября", - говорится в сообщении.

Некоторые заведения используют смешанную форму обучения. Больше всего таких университетов в Харьковской области - 8 заведений, а также по 2 университета в Киевской и Черниговской областях.

Продолжают работать очно - высшие учебные заведения Черкасской области (8 университетов), а также 5 университетов Житомирщины.

В МОЗ напомнили, что по крайней мере одну дозу прививки от COVID-19 получили 88,2% сотрудников учреждений общего среднего образования, двумя дозами вакцинировано почти 400 тыс. педагогов по всей стране.

"В условиях роста заболеваемости COVID-19, МОН призывает всех преподавателей, студентов, а также администрации учебных заведений к неукоснительному соблюдению противоэпидемических мер безопасности и проведения прививки", - призвали в МОЗ.

Напомним, Министерство образования приняло решение о переводе учеников большинства учебных заведений с 25 октября на каникулы из-за распространения COVID-19.