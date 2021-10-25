Мобильный госпиталь для больных ковидом развернут в Херсонской области

Он будет работать на территории Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых.

Мобильный госпиталь для больных ковидом развернут в Херсонской области
Фото: mvs.gov.ua

Мобильный госпиталь ГСЧС для приема больных коронавирусом развернут в Каховке. 25 октября техника спасателей отправилась на Херсонщину.

"Имущество и оборудование госпиталя пятью грузовиками доставляется на специально подготовленную площадку Каховской центральной городской больницы им. Семьи Панкеевых, где будут обеспечены все меры для устойчивого функционирования этого многоцелевого передвижного стационара", - сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых - палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Мобильный госпиталь усилит мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19.

Напомним, в прошлом году в конце февраля мобильный госпиталь ГСЧС разместили в Богородчанах на Прикарпатье. Тогда в Ивано-Франковской области была худшая в Украине ситуация с коронавирусом. В апреле госпиталь переместили в Славуту Хмельницкой области.

Напомним, 15 октября Херсонская область первой в Украине перешла в "красную" карантинную зону.

Сейчас самый высокий уровень эпидопасности объявлен уже в шести областях: Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской.

Завтра в "красную" зону перейдут Ровенская и Николаевская области.

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