На прошлой неделе полиция открыла более 80 производств по фактам подделок ковид-документов

Изъято более 150 международных свидетельств о вакцинации и справок о ПЦР-тесты, а также 300 пустых бланков медлабораторий.

На прошлой неделе полицейские провели 20 обысков в рамках расследования выявленных случаев поддельных COVID-документов, во время которых было изъято более 150 международных свидетельств о вакцинации и справок о прохождении ПЦР-тестов, а также 300 пустых бланков медлабораторий.

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

В целом на протяжении прошлой недели следователи начали более 80 уголовных производств. Из них 65 фактов обнаружили работники Государственной пограничной службы во время проверки документов при пересечении государственной границы.

Всего с начала года открыто более 800 производств. Больше всего - на Волыни (212), в Киеве (124) и на Закарпатье (85). В 50% начатых уголовных производствах лица получили сообщение о подозрении. А в начале года в суд направлено 95 обвинительных актов о совершении более 300 уголовных правонарушений.

"При этом в Уголовном кодексе Украины предусмотрена ответственность и за использования поддельной COVID-документации. В подразделениях дознания Нацполиции таких уголовных производств зарегистрировано 359, из них в суд направлено 57 обвинительных актов", - говорится в сообщении.

Напомним, основными распространителями инфекции коронавируса остаются вакцинированные люди. Так, привитые тоже могут болеть, но в среднем их риски передать вирус другому почти вдвое ниже, чем в невакцинированных. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Могут ли вакцинированы переносить коронавирус?».

Уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций. В Минздраве отметили, что если кто-то, сознательно или бессознательно, будет вносить в систему ложные сведения, "ни одно министерство не будет поддерживать медработников, которые позволяют себе такое".

Для проверки ковид-паспортов украинским полицейским установили на планшеты специальное программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

11 октября Кабинет Министров ужесточил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности. Как у водителей, так и у пассажиров будут требовать наличие документов, подтверждающих их COVID-безопасность. 21 октября новые правила вступили в силу. Также на железнодорожных вокзалах Украины начали открывать пункты вакцинации и тестирования на COVID-19. В первый день на вокзалах вакцинировали 500 человек, 30 не допустили к поездке и одного сняли с рейса.