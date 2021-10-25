Во Львове директора частной школы-гимназии оштрафовали на 34 тыс. грн за нарушение требований о вакцинации

За такое же нарушение директор школы в Золочеве отделалась предупреждением, так как признала вину.

Галицкий районный суд Львова постановил взыскать 34 тыс. гривен с директора частной школы-гимназии Святой Софии за нарушение требований в отношении вакцинации работников учреждения.

Об этом говорится в постановлении Галицкого суда от 13 октября.

Директора частного учебного заведения, действующего под егидой УГКЦ, признали виновной в том, что 24 сентября она допустила обучение оффлайн без обязательной вакцинации 80% работников.

В материалах дела есть справка о состоянии вакцинации сотрудников школы. Пояснений директора в постановлении суда нет. На заседание она не пришла.

Аналогичная ситуация сложилась в Золочевской ОСЗ I-III ст. № 2 им. Маркияна Шашкевича, пишет издание Щоденний Львів.

Директора этой школы обвинили в том, что она "не обеспечило надлежащее функционирование учебного заведения, а именно - посещение учебного заведения соискателями образования 5-11 классов, в котором менее 80% работников не имеют документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или одной дозы двудозной вакцины от COVID-19".

Однако директора школы в Золочеве освободили от ответственности ввиду малозначительности нарушения. Суд ограничился устным замечанием. Директор признала вину.

Напомним, 7 октября Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. В список попали, в частности, педагоги.