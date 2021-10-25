Во Львове директора частной школы-гимназии оштрафовали на 34 тыс. грн за нарушение требований о вакцинации

За такое же нарушение директор школы в Золочеве отделалась предупреждением, так как признала вину.

Во Львове директора частной школы-гимназии оштрафовали на 34 тыс. грн за нарушение требований о вакцинации
Фото: dailylviv.com

Галицкий районный суд Львова постановил взыскать 34 тыс. гривен с директора частной школы-гимназии Святой Софии за нарушение требований в отношении вакцинации работников учреждения.

Об этом говорится в постановлении Галицкого суда от 13 октября.

Директора частного учебного заведения, действующего под егидой УГКЦ, признали виновной в том, что 24 сентября она допустила обучение оффлайн без обязательной вакцинации 80% работников.

В материалах дела есть справка о состоянии вакцинации сотрудников школы. Пояснений директора в постановлении суда нет. На заседание она не пришла.

Аналогичная ситуация сложилась в Золочевской ОСЗ I-III ст. № 2 им. Маркияна Шашкевича, пишет издание Щоденний Львів.

Директора этой школы обвинили в том, что она "не обеспечило надлежащее функционирование учебного заведения, а именно - посещение учебного заведения соискателями образования 5-11 классов, в котором менее 80% работников не имеют документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или одной дозы двудозной вакцины от COVID-19".

Однако директора школы в Золочеве освободили от ответственности ввиду малозначительности нарушения. Суд ограничился устным замечанием. Директор признала вину.

Напомним, 7 октября Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. В список попали, в частности, педагоги.

Как сообщалось, директор специализированной школы №210 Оболонского района Киева подал иск в ОАСК о незаконности приказа об обязательной вакцинации педагогов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильмаАктер Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма
Alyona Alyona показала домик в лесу, где живет с бойфрендомAlyona Alyona показала домик в лесу, где живет с бойфрендом
Полиция изъяла почти 200 поддельных COVID-документов за неделюПолиция изъяла почти 200 поддельных COVID-документов за неделю
В Украине более 15,5 тыс. новых больных ковидом, 538 человек умерлиВ Украине более 15,5 тыс. новых больных ковидом, 538 человек умерли
Украина на этой неделе побьет рекорд по новым случаям COVID-19 - KSEУкраина на этой неделе побьет рекорд по новым случаям COVID-19 - KSE
Блок рекламы


Похожие новости
Похищенную во Львове девятимесячную девочку нашли в селе возле Каменец-ПодольскогоПохищенную во Львове девятимесячную девочку нашли в селе возле Каменец-Подольского
Во Львове трем пациентам с COVID-19 ампутировали конечности из-за осложненийВо Львове трем пациентам с COVID-19 ампутировали конечности из-за осложнений
Во Львове усилили карантинные меры: весь персонал ресторанов, кафе и магазинов должен быть вакцинированВо Львове усилили карантинные меры: весь персонал ресторанов, кафе и магазинов должен быть вакцинирован
Похищение 19-летней девушки во Львове: сообщили детали расследованияПохищение 19-летней девушки во Львове: сообщили детали расследования
Во Львове похитили девушку и требовали у ее отца 2 млн евроВо Львове похитили девушку и требовали у ее отца 2 млн евро
Во Львове задержали иностранца, который находится в международном розыске за особо тяжкое преступлениеВо Львове задержали иностранца, который находится в международном розыске за особо тяжкое преступление
СБУ ликвидировала очередную схему подделки международных сертификатов о вакцинацииСБУ ликвидировала очередную схему подделки международных сертификатов о вакцинации
Уровень вакцинации в школах превысил 80%Уровень вакцинации в школах превысил 80%
Львовянина оштрафовали на 17 тыс. гривен за то, что он скинул порно-фото своей девушки в чат ОСМДЛьвовянина оштрафовали на 17 тыс. гривен за то, что он скинул порно-фото своей девушки в чат ОСМД
Врача оштрафовали на 34 тыс. гривен и на год лишили права деятельности за подделку ковид-сертификатовВрача оштрафовали на 34 тыс. гривен и на год лишили права деятельности за подделку ковид-сертификатов
Последние новости
Подгружаем последние новости