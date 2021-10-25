Украину на детском Евровидении-2021 представит Елена Усенко

Конкурс состоится в декабре в Париже.

Украину на детском Евровидении-2021 представит 14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви. Она будет выступать с песней "Рычаг".

Об этом говорится на сайте Национальной общественной телекомпании Украины.

Елена Усенко получила самые высокие оценки как от жюри (в состав которого входили, в частности, продюсер Игорь Кондратюк и певица Alyosha), так и зрителей, взяв в сумме 63 балла.

Всего в финал нацотбора вышли одиннадцать конкурсантов.

Финал национального отбора прошел в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на общественном телеканале UA:КУЛЬТУРА с использованием видеозаписей выполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной "Суспильным" для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

Детское Евровидение состоится в Париже 19 декабря.

Напомним, что украинец Александр Балабанов на детском Евровидении-2020 стал седьмым, а победила тогда француженка Valentina.

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