Сашка Дерманского номинировали на премию Астрид Линдгрен

Он стал единственным номинантом от Украины на награду 2022 года.

Сашка Дерманского номинировали на премию Астрид Линдгрен
Александр Дерманский
Фото: cebook.com/dibrova.sasha

Украинский детский писатель Александр Дерманский стал номинантом на Мемориальную премию имени Астрид Линдгрен 2022 года. Премию вручают ежегодно за вклад в развитие детской и юношеской литературы.

Перечень номинантов объявили во время Франкфуртской книжной ярмарки. Всего на премию номинировали 282 кандидатов из 71 страны.

По информации, обнародованной на сайте награды, Саша Дерманский стал единственным представителем Украины.

Победителя премии Астрид Линдгрен объявят 22 марта в Стокгольме.

Международная премия имени Астрид Линдгрен была основана шведским правительством в 2002 году, вручается ежегодно с 2003 года и считается одной из самых авторитетных в области детской литературы. Сумма денежного приза составляет 5 млн шведских крон.

44-летний Саша Дерманский - детский писатель, член Национального союза писателей Украины. Некоторые произведения вышли под псевдонимами Саша Володарский и Назар Диброва.

Произведения писателя Министерство образования и науки Украины рекомендовало для чтения в младшей и средней школе. Также Дерманский стал одним из создателей сценария художественного фильма "Сторожевая застава" по одноименной повести Владимира Руткивского.

Издал 38 книг, 6 аудиокниг и 2 интерактивные книги для детей. Неоднократно получал литературные награды, среди которых "Коронация слова", "Книга года".

Напомним, в 2020 и 2019 годах номинантами на премию от Украины были Екатерина Штанко и Леся Воронина.

2021-го лауреатом Мемориальной премии имени Астрид Линдгрен стал французский писатель Жан-Клод Мурлева.

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