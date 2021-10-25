Дмитрий Каднай не смог выступить на шоу Танцы со звездами из-за серьезной болезни
В воскресенье, 24 октября, состоялся 8 выпуск шоу "Танцы со звездами". Стало известно, кто покинул паркет, а также, почему фаворит танцевального проекта, певец Дмитрий Каднай, не смог выступить в прямом эфире.
Стало известно, что солист группы KADNAY заболел коронавирусом и пропустил 8 эфир. К счастью, Дмитрий Каднай и его партнерша Алина Ли получили иммунитет, и порадуют зрителей своим выступлением уже на следующей неделе, если тест на коронавирус даст отрицательный результат.
Стоит отметить, что именно их пара с самого начала проекта является фаворитами. Дима и Алина держат планку и всегда оказываются в тройке лидеров. Поклонники очень расстроились, что не смогли увидеть подготовленный танец музыканта.
"Надеюсь до следующего воскресенья на паркете. Прошу прощения у всех, кто хотел увидеть наш танец и поддерживает нашу пару. Мы ещё станцуем. Спасибо всем. Берегите себя", - отметил Дмитрий Каднай.
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Напомним, партнер Евгении Власовой по “Танцам со звездами“ попал в ДТП.