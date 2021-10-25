Умер актер Джеймс Майкл Тайлер, который играл Хантера в "Друзьях"

Последние три года актер боролся с раком простаты.

Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, наиболее известный по роли официанта Хантера в ситкоме «Друзья», умер 24 октября в возрасте 59 лет.

Последние три года актер боролся с раком простаты, пишет TMZ.

Тайлер играл во многих сериалах, в том числе таких, как "Сабрина - юная ведьма, "Клиника", "Журнал мод", однако знаменитость ему принесли именно "Друзья", где он играл работника кафе Central Perk, тайно влюбленного в одну из главных героинь, Рэйчел .

В течение 10 лет Тайлер снялся в 150 эпизодах "Друзей".

В 2018 году актеру поставили диагноз рак простаты, который он держал в тайне. Из-за болезни он не смог приехать на съемки специального эпизода о воссоединении "Друзей" в 2021 году, приняв участие в нем с помощью видеосвязи. В июне 2021 года, через несколько недель после выхода эпизода, Тайлер впервые сообщил, что болен раком.

Напомним, что в июне 2019 года умер актер Макс Райт, который играл босса Хантера в "Друзьях", а в декабре 2019 года - Рон Либман, который играл отца Рэйчел Грин.

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