В "желтой" зоне остаются лишь четыре региона Украины - МОЗ
"Красными" являются шесть областей.
По состоянию на воскресенье, 24 октября, "желтый" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса установлен лишь в четырех регионах Украины.
Так предусмотрено в обновленных данных Министерства охраны здоровья.
Это Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.
"Красными" являются Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.
Все остальные регионы - в "оранжевой" зоне.
Напомним, Ровенская и Николаевская области перейдут в "красную" зону карантина с 26 октября.
На Буковине карантинные ограничения усилили с воскресенья, 24 октября.
Ранее Киевская городская комиссия ТЭБ и ЧС определила, какие условия карантина будут действовать в украинской столице после перехода в "красную" зону.
Премьер-министр Денис Шмыгаль со своей стороны заявил, что правительство не планирует вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику.