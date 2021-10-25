В "желтой" зоне остаются лишь четыре региона Украины - МОЗ

По состоянию на воскресенье, 24 октября, "желтый" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса установлен лишь в четырех регионах Украины.

Так предусмотрено в обновленных данных Министерства охраны здоровья.

Это Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.

"Красными" являются Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.

Все остальные регионы - в "оранжевой" зоне.

Напомним, Ровенская и Николаевская области перейдут в "красную" зону карантина с 26 октября.

На Буковине карантинные ограничения усилили с воскресенья, 24 октября.

Ранее Киевская городская комиссия ТЭБ и ЧС определила, какие условия карантина будут действовать в украинской столице после перехода в "красную" зону.

Премьер-министр Денис Шмыгаль со своей стороны заявил, что правительство не планирует вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику.