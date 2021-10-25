За сутки в Украине подтвердили еще почти 21 тысячу новых случаев ковида

Летальных случаев – 386.

За субботу, 23 октября, в Украине зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Летальных случаев – 386.

Также за минувшие сутки госпитализированы 5 924 человека, выздоровело - 6 081 пациент.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины

Регион

Подтвержденные

Зарегистрировано умерших

Выздоровели

Активные больные

всего

за сутки

всего

за сутки

всего

за сутки

Всего

на 100 тыс. нас.

Украина

2769405

20791

63872

386

2375776

6081

329757

865,8

г. Киев

251240

998

5873

27

226388

322

18979

640,1

Винницкая

81810

422

1960

8

73991

117

5859

380,6

Волынская

74106

395

1422

6

64680

270

8004

777,0

Днепропетровская

175566

2211

5488

56

147592

741

22486

710,7

Донецкая

21124

1380

3118

23

99990

353

18016

959,3

Житомирская

109253

950

2273

24

93335

216

13645

1133,6

Закарпатская

67394

211

1710

4

61901

40

3783

302,0

Запорожская

133786

1060

3074

50

109134

225

21578

1284,5

Ивано-Франковская

99898

737

2362

5

89964

117

7572

554,6

Киевская

145572

880

3131

12

131681

265

10760

603,9

Кировоградская

23842

163

946

2

20816

45

2080

224,1

Луганская

44965

270

1423

4

32366

42

11176

1662,2

Львовская

172483

1509

4385

13

142209

284

25889

1032,8

Николаевская

81074

366

2201

12

73925

328

4948

443,5

Одесская

180550

1403

3811

32

147005

151

29734

1252,6

Полтавская

93900

970

2148

12

82000

78

9752

706,0

Ровенская

96203

488

1480

10

85940

33

8783

762,9

Сумская

99340

908

1717

8

84587

310

13036

1226,3

Тернопольская

86573

647

1512

8

77074

295

7987

771,0

Харьковская

195429

1508

4508

19

162152

746

28769

1085,8

Херсонская

57885

1085

1633

18

40926

235

15326

1496,9

Хмельницкая

109305

897

2257

7

95284

341

11764

940,5

Черкасская

96783

598

1532

8

85299

244

9952

838,5

Черновицкая

102128

499

2323

13

86707

280

13098

1455,7

Черниговская

69196

236

1585

5

60830

3

6781

687,6

За все время пандемии в Украине заболело 2 769 405 человек, выписаны - 2 375 776 человек, зафиксировано 63 872 летальных случая и проведено 13 986 710 ПЦР-тестирований.

Напомним, за пятницу, 22 октября, в Украине зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев коронавируса. Летальных случаев – 483.

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