За сутки в Украине подтвердили еще почти 21 тысячу новых случаев ковида
Летальных случаев – 386.
За субботу, 23 октября, в Украине зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Летальных случаев – 386.
Также за минувшие сутки госпитализированы 5 924 человека, выздоровело - 6 081 пациент.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины
|
Регион
|
Подтвержденные
|
Зарегистрировано умерших
|
Выздоровели
|
Активные больные
|
всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
всего
|
за сутки
|
Всего
|
на 100 тыс. нас.
|
Украина
|
2769405
|
20791
|
63872
|
386
|
2375776
|
6081
|
329757
|
865,8
|
г. Киев
|
251240
|
998
|
5873
|
27
|
226388
|
322
|
18979
|
640,1
|
Винницкая
|
81810
|
422
|
1960
|
8
|
73991
|
117
|
5859
|
380,6
|
Волынская
|
74106
|
395
|
1422
|
6
|
64680
|
270
|
8004
|
777,0
|
Днепропетровская
|
175566
|
2211
|
5488
|
56
|
147592
|
741
|
22486
|
710,7
|
Донецкая
|
21124
|
1380
|
3118
|
23
|
99990
|
353
|
18016
|
959,3
|
Житомирская
|
109253
|
950
|
2273
|
24
|
93335
|
216
|
13645
|
1133,6
|
Закарпатская
|
67394
|
211
|
1710
|
4
|
61901
|
40
|
3783
|
302,0
|
Запорожская
|
133786
|
1060
|
3074
|
50
|
109134
|
225
|
21578
|
1284,5
|
Ивано-Франковская
|
99898
|
737
|
2362
|
5
|
89964
|
117
|
7572
|
554,6
|
Киевская
|
145572
|
880
|
3131
|
12
|
131681
|
265
|
10760
|
603,9
|
Кировоградская
|
23842
|
163
|
946
|
2
|
20816
|
45
|
2080
|
224,1
|
Луганская
|
44965
|
270
|
1423
|
4
|
32366
|
42
|
11176
|
1662,2
|
Львовская
|
172483
|
1509
|
4385
|
13
|
142209
|
284
|
25889
|
1032,8
|
Николаевская
|
81074
|
366
|
2201
|
12
|
73925
|
328
|
4948
|
443,5
|
Одесская
|
180550
|
1403
|
3811
|
32
|
147005
|
151
|
29734
|
1252,6
|
Полтавская
|
93900
|
970
|
2148
|
12
|
82000
|
78
|
9752
|
706,0
|
Ровенская
|
96203
|
488
|
1480
|
10
|
85940
|
33
|
8783
|
762,9
|
Сумская
|
99340
|
908
|
1717
|
8
|
84587
|
310
|
13036
|
1226,3
|
Тернопольская
|
86573
|
647
|
1512
|
8
|
77074
|
295
|
7987
|
771,0
|
Харьковская
|
195429
|
1508
|
4508
|
19
|
162152
|
746
|
28769
|
1085,8
|
Херсонская
|
57885
|
1085
|
1633
|
18
|
40926
|
235
|
15326
|
1496,9
|
Хмельницкая
|
109305
|
897
|
2257
|
7
|
95284
|
341
|
11764
|
940,5
|
Черкасская
|
96783
|
598
|
1532
|
8
|
85299
|
244
|
9952
|
838,5
|
Черновицкая
|
102128
|
499
|
2323
|
13
|
86707
|
280
|
13098
|
1455,7
|
Черниговская
|
69196
|
236
|
1585
|
5
|
60830
|
3
|
6781
|
687,6
За все время пандемии в Украине заболело 2 769 405 человек, выписаны - 2 375 776 человек, зафиксировано 63 872 летальных случая и проведено 13 986 710 ПЦР-тестирований.
Напомним, за пятницу, 22 октября, в Украине зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев коронавируса. Летальных случаев – 483.