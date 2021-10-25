За все время пандемии в Украине заболело 2 769 405 человек, выписаны - 2 375 776 человек, зафиксировано 63 872 летальных случая и проведено 13 986 710 ПЦР-тестирований.



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[url=http://novostey.com/society/news944962.html]За сутки в Украине подтвердили еще почти 21 тысячу новых случаев ковида - Общество на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/society/news944962.html>За сутки в Украине подтвердили еще почти 21 тысячу новых случаев ковида - Общество на Новостей.COM</a>

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