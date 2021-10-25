Власти Харькова решила таки провести "Зомбифест", несмотря на коронавирус

Отменен ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Харькове "Зомбифест" решили все-таки провести. Посвященный Хэллоуину фестиваль должен состояться 30-31 октября в городском парке Горького.

Представитель парка Андрей Кравченко уверяет, что мероприятие пройдет с соблюдением всех карантинных требований, сообщает Суспильне.

"Мы планируем провести, но с соблюдением норм: мы призываем всех быть в масках, соблюдать по возможности социальной дистанции, будет лучше, если будут люди вакцинированы, время еще есть", - говорит Кравченко.

13 октября фестиваль решили отменить, потому что опасались введения "красной" зоны. Сейчас же таких прогнозов нет, поэтому администрация парка вместе с мэрией решили провести фестиваль, который, по словам Кравченко, ежегодно посещали десятки тысяч человек. В 2021 году, говорит представитель, на мероприятия парке ходит меньшее количество людей.

С 10 октября Харьков и Харьковская область перешли в "оранжевую" зону эпидопасности. В "оранжевой" зоне запрещено проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на четыре квадратных метра площади здания или территории.

13 октября во парке Горького отменили "Зомбифест" из-за COVID. Тогда же во время брифинга вице-мер Светлана Горбунова-Рубан советовала харьковчанам во время праздников сидеть дома и пить чай.

21 октября Рубан отметила, что в горсовете не планируют усиливать ограничений, пока регион находится в "оранжевой" зоне.

23 и 24 октября в Харькове провели массовые мероприятия - открытие Сквера мыслителей на Полтавском Пути и Академии футбола на стадионе "Металлист".

Вчера на Харьковщине обнаружили более 1508 случаев коронавируса.