В Киеве иностранец ограбил автозаправку

В Киеве иностранец совершил разбойное нападение на автозаправочную станцию на проспекте Валерия Лобановского, откуда его недавно уволили.

Об этом сообщили в столичной полиции.

Правоохранители проанализировали видео с камер наблюдения, зафиксировавших преступление, обстоятельства совершения и направление движения нападавшего после содеянного.

"Мы установили, что злоумышленник ориентировался в заведении, о чем свидетельствует его уверенное поведение во время совершения преступления. Он зашел вк АЗС через служебный вход, слезоточивым газом забрызгал работникам лица, ударил кассира и забрал из кассы 85 тысяч пятьсот гривен и скрылся", - сообщили в полиции.

Позже было установлено, что к совершению преступления причастен бывший сотрудник заведения, которого недавно уволили. Это ранее не судимый 45-летний уроженец другого государства.

Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой.

Полицейские готовят ходатайство в суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В рамках досудебного расследования мы проверяем причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории столицы", - добавил подполковник полиции Александр Хальзев.

Напомним, полицейские Бориспольщины задержали вооруженного пистолетом мужчину, который ограбил продуктовый магазин и обстрелял водителя грузовика.