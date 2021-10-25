Многие "ковидные" пациенты имеют проблемы с памятью даже через 7 месяцев после выздоровления
Таковы результаты исследований нейропсихологов в Нью-Йорке.
У многих людей, которые вылечились от коронавируса, когнитивные нарушения могут наблюдаться даже через семь месяцев после выздоровления.
Об этом пишет nbcnews.com со ссылкой на исследование Медицинской школы Икан в Нью-Йорке.
Речь идет о проблемах с памятью, многозадачностью, скоростью обработки информации и сосредоточением.
"Мы наблюдаем долгосрочные когнитивные нарушения в различных возрастных группах и группах различной тяжести заболевания", - рассказала автор исследования, клинический нейропсихолог Жаклин Беккер.
В исследовании приняли участие 740 пациентов, которые все переболели ковидом и не имели в анамнезе деменции.
Самой большой проблемой, которую выявляли у каждого четвертого участника, оказалось сохранение новой информации, а также воспроизведения воспоминаний.
В то время, как госпитализированные пациенты чаще имели когнитивные нарушения, у пациентов, которые легко перенесли коронавирус, обнаружили проблемы с мышлением.