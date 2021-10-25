На Киевщине мужчина с пистолетом ограбил магазин и стрелял в водителя грузовика

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате его действий никто не пострадал.

Полицейские Бориспольщины задержали вооруженного пистолетом мужчину, который ограбил продуктовый магазин и обстрелял водителя грузовика.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"23 октября в полдень в полицию обратился 31-летний местный житель и сообщил, что в магазин зашел неизвестный мужчина и, угрожая кассиру пистолетом, завладел продуктами питания и убежал. Также в полицию обратился 33-летний водитель грузовика "Isuzu" и сообщил, что неизвестный мужчина разбил боковое стекло указанного автомобиля и несколько раз выстрелил в его сторону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехало руководство и следственно-оперативная группа Бориспольского районного управления полиции.

Полицейские установили приметы вооруженного правонарушителя, и на его поиски был ориентирован личный состав полиции Бориспольщины и наряды патрульной полиции.

"Полицейским понадобилось меньше часа, чтобы задержать правонарушителя, им оказался 30-летний житель села Глубокое Бориспольского района. Выяснилось, что сначала преступник угрожал оружием в магазине кассиру, а после того совершил выстрелы из него в сторону водителя", - говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители, в результате действий преступника никто не пострадал. У нападавшего изъяли оружие.

Во время медицинского освидетельствования установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас злоумышленник задержан. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.