Украина переходит на зимнее время 31 октября

Традиционно в конце октября каждого года Украина переходит на зимнее время. Стрелки часов необходимо перевести в определенное время и в нужную сторону, чтобы не опоздать в понедельник на работу или учебу.

Украина переходит на зимнее время: в какую сторону нужно перевести стрелки часов

Перевод времени с летнего на зимнее осуществляется в ночь на последнее воскресенье октября. В 2021 году стрелки часов необходимо будет перевести в ночь с 30-го на 31-е октября. А точнее, в четыре часа утра следует перевести стрелки на один час назад.

Чтобы в будущем не путаться, украинцам рекомендуют внимательно пересмотреть время на гаджетах, которые зачастую автоматически переводят время, и откорректировать показатели, если вдруг этого не произошло.

Украина переходит на зимнее время: в какую сторону нужно перевести стрелки часов

Перевод времени всегда оказывает мощное влияние на состояни здоровья человека, поэтому очень важно заранее подготовиться к изменениям. Соблюдайте режим питания и пейте достаточно воды, ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.

По утрам принимайте контрастный душ, завтракайте здоровыми продуктами питания, исключите из рациона спиртное и кофеиносодержащие напитки.

Узнайте также, как изменится погода в конце октября 2021 года, когда Украина будет переходить на зимнее время. Прогноз от Наталки Диденко.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
График каникул в школах Украины изменилиГрафик каникул в школах Украины изменили
Полностью вакцинировались еще 34 тысячи украинцевПолностью вакцинировались еще 34 тысячи украинцев
На Афоне сутки искали двух заблудившихся паломников из УкраиныНа Афоне сутки искали двух заблудившихся паломников из Украины
Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильмаАктер Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма
Олег Винник отменил концерты из-за болезниОлег Винник отменил концерты из-за болезни
Блок рекламы


Похожие новости
Михалок головой отправил в нокдаун мужчину, который вышел к нему на сцену во время концерта в ПолтавеМихалок головой отправил в нокдаун мужчину, который вышел к нему на сцену во время концерта в Полтаве
Киев решил закрыть школы на две недели с 23 октябряКиев решил закрыть школы на две недели с 23 октября
Мисс Украина Александра Яремчук в купальнике - фотоМисс Украина Александра Яремчук в купальнике - фото
Украина побила рекорд по суточному количеству случаев COVID-19Украина побила рекорд по суточному количеству случаев COVID-19
Украина на этой неделе побьет рекорд по новым случаям COVID-19 - KSEУкраина на этой неделе побьет рекорд по новым случаям COVID-19 - KSE
Отопление в Киеве начнут включать 23 октябряОтопление в Киеве начнут включать 23 октября
Эмма Уотсон впервые за долгое время появилась на публикеЭмма Уотсон впервые за долгое время появилась на публике
Херсонская область с 15 октября переходит в "красную" карантинную зонуХерсонская область с 15 октября переходит в "красную" карантинную зону
10 октября зафиксировали рекордное количество обращений в "скорую" и госпитализаций10 октября зафиксировали рекордное количество обращений в "скорую" и госпитализаций
Артист московского Большого театра погиб во время представления на глазах зрителейАртист московского Большого театра погиб во время представления на глазах зрителей
Последние новости
Подгружаем последние новости