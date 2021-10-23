Украина переходит на зимнее время 31 октября

Традиционно в конце октября каждого года Украина переходит на зимнее время. Стрелки часов необходимо перевести в определенное время и в нужную сторону, чтобы не опоздать в понедельник на работу или учебу.

Перевод времени с летнего на зимнее осуществляется в ночь на последнее воскресенье октября. В 2021 году стрелки часов необходимо будет перевести в ночь с 30-го на 31-е октября. А точнее, в четыре часа утра следует перевести стрелки на один час назад.

Чтобы в будущем не путаться, украинцам рекомендуют внимательно пересмотреть время на гаджетах, которые зачастую автоматически переводят время, и откорректировать показатели, если вдруг этого не произошло.

Перевод времени всегда оказывает мощное влияние на состояни здоровья человека, поэтому очень важно заранее подготовиться к изменениям. Соблюдайте режим питания и пейте достаточно воды, ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.

По утрам принимайте контрастный душ, завтракайте здоровыми продуктами питания, исключите из рациона спиртное и кофеиносодержащие напитки.

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