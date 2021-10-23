СБУ разоблачила в Сумской области банду, которой руководили "воры в законе", в частности, из РоSSии

В криминальную группировку входили около 50 человек.

Служба безопасности Украины обезвредила в Сумской области мощную преступную группировку, которая координировалась иностранным кланом "воров в законе".

В криминальную группировку входили около 50 человек.

Установлено, что злоумышленников координировали "воры в законе" так называемого сухумско-кутаисского клана, в частности, с территории РоSSии.

"Участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины. Чтобы реализовать это, они создали разветвленную сеть своих "ячеек"", - говорится в сообщении.

Злоумышленники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и "выбивали" из них деньги. К потерпевшим уголовники применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

Полученные суммы лидеры группировки направляли на пополнение воровской "кассы".

Кроме того, злоумышленники использовали полученные "прибыли" для поддержки осужденных соратников в местах лишения свободы, а также для распространения там преступного влияния.

Во время следственных действий по местам пребывания участников группы, правоохранители обнаружили средства связи, компьютерную технику и банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности, отмычки и "долговые" расписки потерпевших, с которых злоумышленники требовали деньги.

По материалам СБУ , трем организаторам группировки сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников противоправной деятельности.

"Меры по разоблачению правонарушений проводили сотрудники Управления СБУ в Сумской области совместно со следователями областного управления Национальной полиции и оперативным блоком Государственного учреждения "Сумская исправительная колония № 116" под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры", - добавили в СБУ .

Напомним, в Украине 14 мая СНБО ввел санкции против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов-иностранцев.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в санкционные списки ошибочно внесли 108 человек. Однако впоследствии Данилов пояснил, что это не так, и в список внесли 108 человек не по ошибке, а с ошибками в данных.