СБУ разоблачила в Сумской области банду, которой руководили "воры в законе", в частности, из РоSSии

В криминальную группировку входили около 50 человек.

Служба безопасности Украины обезвредила в Сумской области мощную преступную группировку, которая координировалась иностранным кланом "воров в законе".

В криминальную группировку входили около 50 человек.

Установлено, что злоумышленников координировали "воры в законе" так называемого сухумско-кутаисского клана, в частности, с территории РоSSии.

"Участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины. Чтобы реализовать это, они создали разветвленную сеть своих "ячеек"", - говорится в сообщении.

Злоумышленники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и "выбивали" из них деньги. К потерпевшим уголовники применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

Полученные суммы лидеры группировки направляли на пополнение воровской "кассы".

Кроме того, злоумышленники использовали полученные "прибыли" для поддержки осужденных соратников в местах лишения свободы, а также для распространения там преступного влияния.

Во время следственных действий по местам пребывания участников группы, правоохранители обнаружили средства связи, компьютерную технику и банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности, отмычки и "долговые" расписки потерпевших, с которых злоумышленники требовали деньги.

По материалам СБУ, трем организаторам группировки сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников противоправной деятельности.

"Меры по разоблачению правонарушений проводили сотрудники Управления СБУ в Сумской области совместно со следователями областного управления Национальной полиции и оперативным блоком Государственного учреждения "Сумская исправительная колония № 116" под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры", - добавили в СБУ.

Напомним, в Украине 14 мая СНБО ввел санкции против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов-иностранцев.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в санкционные списки ошибочно внесли 108 человек. Однако впоследствии Данилов пояснил, что это не так, и в список внесли 108 человек не по ошибке, а с ошибками в данных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
График каникул в школах Украины изменилиГрафик каникул в школах Украины изменили
Полностью вакцинировались еще 34 тысячи украинцевПолностью вакцинировались еще 34 тысячи украинцев
На Афоне сутки искали двух заблудившихся паломников из УкраиныНа Афоне сутки искали двух заблудившихся паломников из Украины
Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильмаАктер Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках фильма
Олег Винник отменил концерты из-за болезниОлег Винник отменил концерты из-за болезни
Блок рекламы


Похожие новости
В Запорожье 12-летняя девочка самостоятельно реанимировала мать, у которой остановилось сердцеВ Запорожье 12-летняя девочка самостоятельно реанимировала мать, у которой остановилось сердце
В Одесской области задержали браконьеров с кефалью на 1,7 млн гривенВ Одесской области задержали браконьеров с кефалью на 1,7 млн гривен
Количество умерших от отравления суррогатным алкоголем в РоSSии возросло до 32Количество умерших от отравления суррогатным алкоголем в РоSSии возросло до 32
Из "оранжевых" областей убрали Киевскую и Ровенскую, добавились еще три областиИз "оранжевых" областей убрали Киевскую и Ровенскую, добавились еще три области
В Ровенской области ограничат обучение для не вакцинированных от полиомиелита детей
СБУ разоблачила банду, которая изготовляла и сбывала метамфетаминСБУ разоблачила банду, которая изготовляла и сбывала метамфетамин
Школьные каникулы в Харьковской области начнутся раньшеШкольные каникулы в Харьковской области начнутся раньше
В одной из областей РоSSии от отравления алкоголем в сутки умерли 10 человекВ одной из областей РоSSии от отравления алкоголем в сутки умерли 10 человек
В Ровенской области полуторагодовалый ребенок, родители которого отказались от прививок, заболел полиомиелитомВ Ровенской области полуторагодовалый ребенок, родители которого отказались от прививок, заболел полиомиелитом
В Херсонской области фермер заказал убийство конкурента за $40 тысячВ Херсонской области фермер заказал убийство конкурента за $40 тысяч
Последние новости
Подгружаем последние новости