В Украине в течение двух дней количество пожаров в экосистемах увеличилось почти втрое

Всего с начала года в экосистемах страны зафиксировано более 24 тыс. пожаров.

В течение двух дней количество пожаров в экосистемах увеличилось почти втрое: за минувшие сутки в Украине были зафиксированы 403 возгорания.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Больше всего пожаров было зафиксировано в Киевской - 83, Днепропетровской - 59, Запорожской - 48 областях.

Всего с начала года в экосистемах страны зафиксировано более 24 тыс. пожаров на площади около 20 тыс. га.

"Сейчас в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности: спасатели призывают граждан не сжигать мусор, солому, сухостой и не разводить костры в лесах", - говорится в сообщении.

Напомним, с 11 по 18 октября в Украине пожарные спасли 24 человека и погасили более 1700 пожаров.