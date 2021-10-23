На Международном фестивале документального кино в Амстердаме покажут потерянный фильм Дзиги Вертова

Отреставрированная версия "Истории Гражданской войны" продолжается 94 минуты.

На Международном фестивале документального кино в Амстердаме покажут потерянный фильм Дзиги Вертова
Фото: indiewire.com

На Международном фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA) впервые за сто лет покажут документальный фильм "История Гражданской войны" (1921) Дзиги Вертова.

Фестиваль пройдет с 17 по 28 ноября, пишет supportyourart.com со ссылкой на медиа.

До недавнего времени считали, что сохранился только 12-минутный фрагмент киноленты, но этот отрывок стал лишь частью работ по реставрации фильма.

Отреставрированная версия длится 94 минуты.

""История Гражданской войны" фокусируется на периоде, когда большевики пытались подавить внутреннюю оппозицию революции 1917 года. В описании картины отмечено, что в процессе ее создания Вертов снимал уличные драки, военные трибуналы и лежал в окопах", - говорится в сообщении.

"Это неприкрашенная история страны, охваченной хаосом, нестабильными союзами и жестоким насилием", - неудивительно, что продюсеры фильма решили его вообще не выпускать", - говорится на сайте фестиваля, где также доступен трейлер картины.

Фото: cameralabs

Ленту покажут под живое музыкальное сопровождение трио The Anvil Orchestra, которые в 2018-м уже представляли на IDFA другой фильм Вертова - «Годовщина революции».

Дзига Вертов - кинорежиссер и сценарист, один из основателей и теоретиков документального кино. Его считают ярким представителем "Украинского Возрождения" в кинематографе, он первым использовал методику "скрытая камера". А фильм "Человек с киноаппаратом" (1929) часто называют самым большим документальным фильмом в истории.

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