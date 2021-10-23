Дочь Пола Уокера вышла замуж, и вел ее к алтарю Вин Дизель

Дочь покойного актера Пола Уокера, звезды фильмов "Форсаж" вышла замуж. Медоу Уокер и Луи Торнтон-Аллан устроили скромное торжество на пляже в Доминиканской Республике в начале октября. Очень трогательным моментом стало то, что невесту к алтарю вел ее крестный отец, лучший друг Пола Уокера и коллега Вин Дизель.

В личном аккаунте в Инстаграм Медоу Уокер поделилась фото и видео со свадьбы, вызвав у подписчиков и поклонников ее отца слезы.

"Мы женаты", — отметила девушка в публикации.

В ролике можно увидеть как 22-летняя дочь Пола Уокера стоит рядом со своим крестным отцом, чтобы идти к алтарю. Успешный актер выбрал для церемонии бледно-голубой костюм и белую рубашку. Невеста выглядела потрясающе в простом, но элегантном белоснежном платье Givenchy Haute Couture.