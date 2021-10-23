В Украине зафиксированы более 23 тысяч новых случаев коронавируса

За пятницу, 22 октября, в Украине зафиксировали 23 229 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Летальных случаев - 483.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 362 человека, выздоровели - 8 330.

За все время пандемии в Украине заболели 2 748 614 человек, выздоровели - 2 369 695, были зафиксированы 63 486 летальных случаев и проведены 13 927 353 ПЦР-тестирования.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что во время пика эпидемии коронавируса в Украине от болезни могут умирать более тысячи человек в сутки.