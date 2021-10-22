В Стокгольме застрелили звезду шведского рэпа

Прошлой ночью в Стокгольме застрелили одного из самых популярных шведских рэперов Нильса Гронберга, известного под сценическим именем Эйнар.

Источники местного издания Aftonbladet утверждают, что убийство 19-летнего исполнителя было похоже на казнь. Рэпера нашли мертвым в дверях дома в престижном районе столицы Швеции Хаммарби Сьостад. По данным полиции, ему несколько раз выстрелили в грудь и оставили умирать.

Свидетели видели, как с места происшествия после стрельбы сбежали два человека в темной одежде, но пока киллеров найти не удалось.

Эйнар дебютировал на шведской сцене три года назад в возрасте 16 лет и успел выпустить четыре альбома. Многие песни рэпера - о преступной жизни, наркотиках и оружии. Он выиграл несколько музыкальных наград, в том числе шведскую "Грэмми".

"Угасла молодая жизнь, и я понимаю, что Эйнар очень много значил для молодежи. Это трагедия", - прокомментировал убийство Эйнара премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Известно, что убитый рэпер враждовал с другим певцом Ясином, которого в июле посадили на десять месяцев за организацию похищения Эйнара в 2020 году. Тогда артиста освободила полиция.