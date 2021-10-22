В Стокгольме застрелили звезду шведского рэпа

Убийство 19-летнего исполнителя было похоже на казнь.

В Стокгольме застрелили звезду шведского рэпа
Фото: instagram.com/ns1einar

Прошлой ночью в Стокгольме застрелили одного из самых популярных шведских рэперов Нильса Гронберга, известного под сценическим именем Эйнар.

Источники местного издания Aftonbladet утверждают, что убийство 19-летнего исполнителя было похоже на казнь. Рэпера нашли мертвым в дверях дома в престижном районе столицы Швеции Хаммарби Сьостад. По данным полиции, ему несколько раз выстрелили в грудь и оставили умирать.

Свидетели видели, как с места происшествия после стрельбы сбежали два человека в темной одежде, но пока киллеров найти не удалось.

Эйнар дебютировал на шведской сцене три года назад в возрасте 16 лет и успел выпустить четыре альбома. Многие песни рэпера - о преступной жизни, наркотиках и оружии. Он выиграл несколько музыкальных наград, в том числе шведскую "Грэмми".

"Угасла молодая жизнь, и я понимаю, что Эйнар очень много значил для молодежи. Это трагедия", - прокомментировал убийство Эйнара премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Известно, что убитый рэпер враждовал с другим певцом Ясином, которого в июле посадили на десять месяцев за организацию похищения Эйнара в 2020 году. Тогда артиста освободила полиция.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
График каникул в школах Украины изменилиГрафик каникул в школах Украины изменили
Полностью вакцинировались еще 34 тысячи украинцевПолностью вакцинировались еще 34 тысячи украинцев
На Афоне сутки искали двух заблудившихся паломников из УкраиныНа Афоне сутки искали двух заблудившихся паломников из Украины
Олег Винник отменил концерты из-за болезниОлег Винник отменил концерты из-за болезни
Эмма Уотсон впервые за долгое время появилась на публикеЭмма Уотсон впервые за долгое время появилась на публике
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на улице застрелили мужчинуВ Киеве на улице застрелили мужчину
В Черкассах в кафе застрелили бизнесменаВ Черкассах в кафе застрелили бизнесмена
В одном из баров Затоки застрелили мужчинуВ одном из баров Затоки застрелили мужчину
На улице Новаторов в Киеве избили и застрелили мужчинуНа улице Новаторов в Киеве избили и застрелили мужчину
В Одессе мужчину застрелили во дворе многоэтажкиВ Одессе мужчину застрелили во дворе многоэтажки
В школе США ученик открыл огонь по полиции, его застрелилиВ школе США ученик открыл огонь по полиции, его застрелили
В Греции застрелили журналиста Йоргоса Караиваза, который писал о криминалеВ Греции застрелили журналиста Йоргоса Караиваза, который писал о криминале
В Харькове на улице застрелили мужчину. Нападающий задержан (обновлено)В Харькове на улице застрелили мужчину. Нападающий задержан (обновлено)
В Харькове на улице застрелили мужчину, полиция ввела в действие план "Сирена"В Харькове на улице застрелили мужчину, полиция ввела в действие план "Сирена"
Во Франции - вторая атака за день, нападавшего застрелилиВо Франции - вторая атака за день, нападавшего застрелили
Последние новости
Подгружаем последние новости